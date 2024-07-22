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川普槍擊案眾院聽證會 美秘勤局長承認重大失職

美國秘勤局長奇鐸（中）出席眾議院聽證會。（美聯社）

美國秘勤局長奇鐸（中）出席眾議院聽證會。（美聯社）

2024/07/22 23:53

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國秘勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）今（22）日因川普（Donald Trump）槍擊一案而到眾議院接受國會議員質詢。她在聽證會上承認「秘勤局失職」，不過在面對議員要求她辭職負責的呼籲時，她則回應她有責任找出槍擊案真相，並防止類似事件發生。

綜合外媒報導，奇鐸在聽證會上表示，秘勤局的莊嚴使命是保護國家領導人，但「7月13日，我們失職了。身為美國秘勤局局長，我會為任何的安保過失負全部責任。」她承認，「7月13日針對前總統川普的暗殺企圖，是秘勤局幾十年來最重大的失職。」

共和黨籍的眾議院監管及政府改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）主席科默（James Comer）則告訴奇鐸：「我堅信，奇鐸局長，妳應該辭職。秘勤局擁有上千名雇員與大量預算，但現在卻變成了無能的代名詞。」

共和黨議員特納（Michael Turner）也抨擊奇鐸，「奇鐸局長，由於川普還活著，感謝上帝，妳只是顯得無能。如果他被殺害了，那妳就顯得有罪。拜登總統需要解雇妳，妳對安全威脅沒有概念。」

同屬共和黨的議員福克斯（Virgina Foxx）則詢問奇鐸，她會給槍擊案現場的秘勤局幹員什麼樣的評分，奇鐸回應她會給出一個「A」，因為那些幹員勇敢的以身軀擋在川普前方。

福克斯接著提出質疑，為甚麼秘勤局在遭遇「如此驚人的挫敗」之後，奇鐸作為秘勤局負責人時還能被信任？

奇鐸則回答：「我已經承擔責任，我會繼續承擔責任。我有責任找到這件事為何發生的答案，確保它不會再次上演。」

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