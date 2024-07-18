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美眾院調查川普遇刺 共和黨領袖籲特勤局長辭職

美國特勤局長奇鐸同意於22日赴眾議院聽證會作證。（歐新社資料照）

美國特勤局長奇鐸同意於22日赴眾議院聽證會作證。（歐新社資料照）

2024/07/18 12:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統參選人川普日前遇刺受傷，暴露維安漏洞。美國國會共和黨高層17日紛紛呼籲特勤局（US Secret Service）局長奇鐸（Kimberly Cheatle）辭職，眾議院並對維安失誤啟動了兩黨調查，奇鐸同意於22日赴聽證會作證。

據《路透》報導，眾議院議長強生（Mike Johnson）表示，眾院將成立1個擁有傳票權的兩黨特別工作小組，預計在下週召開聽證會之前，收到多名安全官員的非公開電話簡報。

強生17日接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示：「（特別工作小組）將由共和黨和民主黨組成，迅速查明真相​​，讓美國人民能夠得到他們應得的答案。」

參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）同天則在社群媒體上強調，「新的特勤局領導層將是朝這個方向邁出的關鍵一步。」

特勤局長奇鐸（Kimberly Cheatle）16日接受美國廣播公司新聞網（ABC News）訪問時表明不會辭職。但特勤局17日尚未立即回應置評要求。

眾院國土安全委員會主席、共和黨籍聯邦眾議員葛林（Mark Green）向福斯新聞表示，無論是誰做的決定，導致嫌犯埋伏的建築無人看守，「可能就是這整個事件最大的漏洞」。

川普13日在賓州巴特勒市（Butler）舉行的造勢活動發表談話，遭20歲嫌犯庫克斯（Thomas Matthew Crooks）自150公尺外1處無人看守的建築屋頂槍擊，川普當場右耳受傷濺血，1名出席活動的民眾更因此身亡，庫克斯隨後遭特勤局狙擊手擊斃。

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