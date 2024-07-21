川普只差0.6公分免遭「爆頭」！ 3D動畫還原「奇蹟逃死」過程

美國一間科技公司利用3D模擬動畫，以及醫生診治資料，模擬出事發川普遇襲的事發過程。（圖擷取自@worldbestvideoo 社群平台「X」）

2024/07/21 14:13

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）13日在賓州造勢時遭槍擊，導致其右耳受傷，所幸最後傷勢無大礙，經過治療後已開始恢復。美國一間科技公司利用3D動畫，以及醫生的診治資料，模擬出事發當天的現場，並指出川普只差約0.5秒的時間、0.635公分的距離，就會受到不可逆的致命傷害。

綜合外媒報導，根據美國科技公司「Point Consciousness」發布的一段3D動畫顯示，在川普遇襲當天現場，從鳥瞰視角來看，如果川普保持0.5秒前的演講角度，子彈就會貫穿他的右腦；所幸川普臨時改變頭部姿勢，接著就在下一秒，子彈立即擦過他的右耳上方，雖然因此大出血，但所幸沒有造成生命危險，奇蹟逃過死劫。

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另外，曾於川普執政時擔任白宮醫生的傑克森（Ronny Jackson）透露目前川普的最新情況。傑克森指出，子彈進入川普的右耳頂部，僅相差不到0.25吋（0.635公分）就會進入他的頭部，所幸其傷口不需要縫合，傷口已經開始消腫，並形成肉芽來「正常癒合」，但他仍在經歷間歇性出血狀態，因此必須持續使用敷料。

⚡️3D GRAPHIC SHOWS HOW CLOSE #TRUMP CAME TO DEATH



A computer-generated 3D visualisation made by social media account Point Consciousness demonstrates a birds eye view of the bullet skimming Donald Trump’s ear right after the president moved his head.#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/dGum5wE35w — Mrs Trump （@worldbestvideoo） July 17, 2024

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