川普只差0.6公分免遭「爆頭」！ 3D動畫還原「奇蹟逃死」過程

2024/07/21 14:13

莊文仁/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國共和黨總統候選人、前總統川普(Donald Trump)13日在賓州造勢時遭槍擊,導致其右耳受傷,所幸最後傷勢無大礙,經過治療後已開始恢復。美國一間科技公司利用3D動畫,以及醫生的診治資料,模擬出事發當天的現場,並指出川普只差約0.5秒的時間、0.635公分的距離,就會受到不可逆的致命傷害。

綜合外媒報導,根據美國科技公司「Point Consciousness」發布的一段3D動畫顯示,在川普遇襲當天現場,從鳥瞰視角來看,如果川普保持0.5秒前的演講角度,子彈就會貫穿他的右腦;所幸川普臨時改變頭部姿勢,接著就在下一秒,子彈立即擦過他的右耳上方,雖然因此大出血,但所幸沒有造成生命危險,奇蹟逃過死劫。

另外,曾於川普執政時擔任白宮醫生的傑克森(Ronny Jackson)透露目前川普的最新情況。傑克森指出,子彈進入川普的右耳頂部,僅相差不到0.25吋(0.635公分)就會進入他的頭部,所幸其傷口不需要縫合,傷口已經開始消腫,並形成肉芽來「正常癒合」,但他仍在經歷間歇性出血狀態,因此必須持續使用敷料。

⚡️3D GRAPHIC SHOWS HOW CLOSE #TRUMP CAME TO DEATH



A computer-generated 3D visualisation made by social media account Point Consciousness demonstrates a birds eye view of the bullet skimming Donald Trump’s ear right after the president moved his head.#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/dGum5wE35w