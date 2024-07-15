川普槍擊案死者公布！消防員撲倒妻女捨命犧牲

川普遇刺案的死者證實為41歲的消防員康普雷托（中），他為保護家人而犧牲。（取自IG）

2024/07/15 02:13

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州當局於週日（14日）公布了前總統川普（Donald Trump）遇刺案的死者身份，證實為41歲的消防員柯瑞·康普雷托（Corey Comperatore）。賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）表示，康普雷托是為了保護家人而犧牲的。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，事發當時，康普雷托和家人一同出席了這場在巴特勒（Butler）舉行的川普競選造勢活動。夏皮洛表示：「我剛才跟柯瑞的妻子和兩個女兒談過，她們告訴我，柯瑞是一位愛家的父親，也是一位盡責的消防員，他每個星期天都去教堂，熱愛他的社區，最重要的是，他深愛他的家人。」

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夏皮洛轉述康普雷托家人的話表示，康普雷托是川普的忠實支持者，對於能夠參加這場活動感到非常興奮。夏皮洛說：「我詢問柯瑞的妻子是否可以公開我們的談話內容，她說『可以』，她還希望我告訴所有人，柯瑞是一位英雄。昨晚在集會上，柯瑞為了保護家人，不顧一切地撲倒在她們身上。」

這起事件發生在7月13日，槍手從會場外的屋頂上，使用1把AR式步槍朝人群開了數槍。川普雖然只受到輕傷，但現場仍造成1人死亡，2人重傷。當局已將槍手確認為20歲的庫克斯（Thomas Matthew Crooks），他在犯案後隨即遭特勤局幹員擊斃。聯邦調查局（FBI）目前已將此案列為暗殺未遂事件展開調查。

根據賓州州警說法，川普被子彈擦過耳朵，導致臉部沾染血跡。他事後也在社群媒體上證實了自己受傷的消息。共和黨籍聯邦眾議員穆瑟（Dan Meuser）當時也參與這場造勢活動，他描述槍擊發生後的混亂場面：「每個人都開始尖叫，呼喊著救護人員，現場非常血腥。」

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