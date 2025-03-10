獨家專訪》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

美國在台協會處長谷立言（右）接受自由時報總編輯鄒景雯（左）的專訪，首度對媒體闡明川普政策走向。（記者田裕華攝）

2025/03/10 07:00

〔記者鄒景雯／台北報導〕川普政府上台，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）接受自由時報獨家專訪，首度對媒體闡明川普政策走向。谷立言指出，讓美國和台灣一起變得更加強大，可以從共同發展最先進的科技領域開始著手，包括AI、量子等，同時也包括打造民主供應鏈，就像賴總統說的，沒有中國涉入其中的供應鏈，尤其在無人機以及機器人等等領域。

針對未來四年的對台政經政策，谷立言引用美國國務卿魯比歐的言論說明，魯比歐特別提到過去數十年來，美國歷屆政府都對台灣有堅定承諾，美國不會拋棄這樣的承諾，同時美國也反對以武力或脅迫方式改變台海現狀，在川普總統領導之下有幾個原則，最主要的目標是要在全世界努力使美國變得更加強大、更加安全、更加繁榮，谷立言認為，美國在台灣做的一切，也同時讓台灣變得更加的強大、安全和繁榮。

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谷立言說，從務實的角度來看，美國在讓台灣更加安全的方面，應該加碼、加倍努力，讓台灣具備自我防衛的能力，包括在武器系統與全社會韌性方面都有所加強。

有關如何讓美國和台灣一起變得更加強大，谷立言指出，可以從共同發展最先進的科技領域開始著手，包括AI、量子等，同時也包括打造民主供應鏈，就像賴總統說的，沒有中國涉入其中的供應鏈，尤其在無人機以及機器人等等領域。

至於如何讓美國和台灣更加繁榮，谷立言表示，我們可以擴大美台在貿易和經濟方面雙向的關係，從美國和台灣經濟關係架構來看，當然美國台灣在半導體都在全世界市場扮演領先地位，但是在其他領域，我們兩邊市場彼此互補，比如說台灣製造業可以幫助實現川普總統的目標——讓美國再工業化，讓美國成為有製造產能的國家。同時從台灣的角度來看，美國是全世界最大的能源出口國，無論是在液化天然氣、再生能源或其他能源，都有很多能夠提供的。

美國在台協會處長谷立言獨家專訪系列報導：

系列之一》AIT處長谷立言：讓美國和台灣一起變得更加強大

系列之二》谷立言駁疑美論：美將台視為21世紀競爭中獲勝首選夥伴

系列之三》美台半導體產業是「正和關係」 雙方關係牢不可破

系列之四》在野黨刪凍國防預算 谷立言：相信各黨都了解台灣安全重要性

系列之五》無人機及衛星軍民兩用領域 美台有合作生產可能性

系列之六》AIT積極與在台企業討論 滿足台灣能源需求

系列之七》USAID遭凍結 谷立言：美台合作不會受影響

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