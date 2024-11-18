「石習會」是中國有求於日本？矢板明夫曝習近平目的：但他找錯人！

不少日本媒體注意到，石破茂（左）與習近平（右）會談時面色鐵青、不苟言笑，握手時臉部也幾乎沒有表情。（法新社）

2024/11/18 06:53

首次上稿 00:43

更新時間 06:53

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕2024亞太經濟合作會議（APEC）本月15、16日在祕魯首都利馬（Lima）登場，日本首相石破茂與中國國家主席習近平趁次機會進行約莫35分鐘的場邊會談，引發關注。日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫17日分析「石習會」雙方互動，直言習近平是想透過石破茂建立與下任美國總統川普對話的管道，但現在看來是「找錯了人」！

請繼續往下閱讀...

矢板明夫17日晚間在臉書發文提到石破茂在APEC會議期間與習近平會談一事，「日本媒體相當重視這一次首腦會談，做了詳細的報導。透過一些細節，我認為雙方事先都做了精心的準備。首先，很多媒體都注意到，石破見到習近平時面色鐵青、不苟言笑，握手時臉部幾乎沒有表情，這是有原因的。」

「2個月前，一個日本孩子在深圳上學途中被陌生人襲擊身亡，中方至今沒有詳細的案情說明；今年夏天，中國軍機侵犯日本領空等問題也一直沒有處理。如果這個時候，石破面對習近平以笑臉相迎的話，一定會被日本媒體批評為『親中』、『媚中』。在國內支持基本盤並不牢固的石破，非常畏懼媒體。所以我認為，石破在出發之前，一定對著鏡子練習過自己見習近平時的表情。」

他接著說：「會談中，習近平送給了石破一個不大不小的禮物，就是承諾開放日本水產品進口中國。這件事本來是去年8月，中方在毫無科學根據的情況下對日本實施的單方面經濟制裁，今年9月雖然已經宣布解除，但一直沒有落實。這次習近平再次親口答應，算是中方對日方釋出的善意，讓石破不至於空手而歸。」

「然後習近平話鋒一轉，鼓勵石破要勇於改善日中關係，並引用了孟子的『自反而縮 ，雖千萬人吾往矣』。這句話是石破最尊敬的政壇前輩田中角榮，生前經常引用的名言。石破在最近出的自傳中，大談特談田中對自己的影響。習近平顯然是有備而來，企圖借田中角榮之口來為石破『指明方向』，顯然是習的幕僚們做足了功課。」

「談到台灣問題時，習近平表示，希望日方同中方一道『樹立正確相互認知，妥善處理好歷史、台灣等重大原則問題』。石破茂表示，『在台灣問題上，日方堅守1972年日中聯合聲明的立場，絲毫沒有改變』。這2句對話，石破明顯落了下風，被習近平拿走了主導權，陷入中國的語境。」

最後矢板明夫直言，看看當前國際形勢，這次會談其實是中國有求於日本，「想透過日本建立和美國川普新政權的對話管道。只可惜，川普並不喜歡石破，已經婉拒了石破想去美國和川普見面的要求。川普是安倍前首相的好朋友，自然不喜歡石破這個安倍的宿敵。更何況石破率領的自民黨，在國會還沒有掌握過半數的議席，政權搖搖欲墜。習近平想借助石破的力量建立和川普對話的管道，很可能是找錯了人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法