為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

劫後餘生因做了「這件事」 川普談槍擊案：我原本應該死了......

美國前總統川普遭槍擊後接受《紐約郵報》專訪，透露自己原本應該死了。（美聯社）

美國前總統川普遭槍擊後接受《紐約郵報》專訪，透露自己原本應該死了。（美聯社）

2024/07/15 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州造勢遭到槍擊，右耳受傷濺血，他14日接受《紐約郵報》專訪時，耳朵上還纏著白色繃帶，他指稱自己原本應該死了，並披露遭槍擊後一些不為人知的事情。

《紐約郵報》報導，川普表示，當時那顆子彈本該奪走他性命，但他恰好稍微向右轉頭，觀看大螢幕上有關非法移民的圖表，導致子彈沒有命中目標，而是撕裂他耳朵的一部分，鮮血噴濺在他的額頭和臉頰上。

川普說，在槍響之後特勤人員就像是美式足球後衛一樣衝向他，自己被推擠到右手臂上有一大塊瘀青。川普透露，當特勤想要把他帶走時，自己仍想和台下的支持者講話，但特勤強調這並不安全，必須要先去醫院檢查。

川普笑稱，在一些現場影片中可以聽到他說「等等，我要拿一下鞋子」，是因為特勤人員真的擠得很用力，導致他的鞋子都掉了，而且還是在他穿鞋穿得很緊的狀況下。川普同時也讚揚現場狙擊手的迅速反應，立即將槍手擊斃，可以說是做得非常出色。

對於自己被拍下振臂高呼的經典照片，川普認為通常要真的死亡才能留下1張那麼具有標誌性的照片，但他沒有死。川普說，他去當地創傷中心接受檢查時，醫生直說從未見過有人被AR-15步槍擊中還能生還。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
川普遭槍擊後首度受訪！死裡逃生、振臂高呼原因全都說了
2024/07/15 10:43

川普遭槍擊後首度受訪！死裡逃生、振臂高呼原因全都說了
川普槍擊案 FBI證實兇嫌為賓州20歲男
2024/07/14 14:21

川普槍擊案 FBI證實兇嫌為賓州20歲男

高大特區「博市陞」採Alfa Safe耐震更安心
川普抵達威斯康辛州 準備參加共和黨代表大會
2024/07/15 12:49

川普抵達威斯康辛州 準備參加共和黨代表大會
暗殺川普槍手為白人男性 遭擊斃畫面曝光！
2024/07/14 10:18

暗殺川普槍手為白人男性 遭擊斃畫面曝光！

比賽開打倒數！李洋父必勝禮物大公開
國際今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播