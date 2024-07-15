劫後餘生因做了「這件事」 川普談槍擊案：我原本應該死了......

美國前總統川普遭槍擊後接受《紐約郵報》專訪，透露自己原本應該死了。（美聯社）

2024/07/15 13:51

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統川普13日在賓州造勢遭到槍擊，右耳受傷濺血，他14日接受《紐約郵報》專訪時，耳朵上還纏著白色繃帶，他指稱自己原本應該死了，並披露遭槍擊後一些不為人知的事情。

據《紐約郵報》報導，川普表示，當時那顆子彈本該奪走他性命，但他恰好稍微向右轉頭，觀看大螢幕上有關非法移民的圖表，導致子彈沒有命中目標，而是撕裂他耳朵的一部分，鮮血噴濺在他的額頭和臉頰上。

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川普說，在槍響之後特勤人員就像是美式足球後衛一樣衝向他，自己被推擠到右手臂上有一大塊瘀青。川普透露，當特勤想要把他帶走時，自己仍想和台下的支持者講話，但特勤強調這並不安全，必須要先去醫院檢查。

川普笑稱，在一些現場影片中可以聽到他說「等等，我要拿一下鞋子」，是因為特勤人員真的擠得很用力，導致他的鞋子都掉了，而且還是在他穿鞋穿得很緊的狀況下。川普同時也讚揚現場狙擊手的迅速反應，立即將槍手擊斃，可以說是做得非常出色。

對於自己被拍下振臂高呼的經典照片，川普認為通常要真的死亡才能留下1張那麼具有標誌性的照片，但他沒有死。川普說，他去當地創傷中心接受檢查時，醫生直說從未見過有人被AR-15步槍擊中還能生還。

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