美媒：川普擬對阿富汗撤軍主事官員進行軍事審判

美國媒體披露，美國總統當選人川普的政權交接團隊正在羅列一份名單，涉及2021年阿富汗撤軍的現任及前任高階美軍官員，研擬是否可以對他們進行軍事審判。（美聯社檔案照）

2024/11/18 06:02

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國國家廣播公司新聞網（NBC News）17日引述官員及知情人士獨家披露，美國總統當選人川普的政權交接團隊正在羅列1份名單，涉及2021年阿富汗撤軍的現任及前任高階美軍官員，研擬是否可以對他們進行軍事審判。

據報導，川普交接團隊正考慮成立1個調查委員會，深入研究2021年美國從阿富汗撤軍的過程，包括負責軍事決策的官員、具體執行方式，以及這些軍事領袖是否可能面臨包括叛國罪在內的嚴重指控。知情人士表示，「他們對此非常認真」。川普團隊目前尚未對此置評。

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美國及其盟友在2001年911恐怖攻擊事件後進攻阿富汗，由此引發的阿富汗戰爭成為美國最漫長的軍事行動。美國總統拜登2021年7月宣布，阿富汗戰爭將於2021年8月31日正式落幕。8月30日，美國國防部宣布完成從阿富汗的撤軍行動。

消息人士指出，美國國防部負責打擊毒品及全球威脅的前副助理部長佛林（Matt Flynn），正協助領導這項行動。這項計畫被定位為對美國參與阿富汗戰爭的起因，以及最終撤軍的全面檢討。然而，佛林律師否認他與此事有關，聲稱沒有人曾就這種假設性的法律情境，尋求佛林的意見。

川普曾表示，阿富汗撤軍是美國歷史上「最丟臉的1天」，指其倉促過程乃一大「恥辱」。但目前並不清楚何種法律依據可以支撐叛國罪的指控，因為軍方官員只是執行現任總統拜登的命令。

1份由阿富汗重建特別督察長（SIGAR）在2022年發布的獨立審查報告，將混亂的撤軍過程歸咎於川普第1任期和拜登政府。川普任內的2020年與阿富汗神學士組織達成協議，同意撤出約1萬3000名美軍，並釋放5000名神學士囚犯，拜登政府則完成撤軍，但顯然嚴重高估阿富汗政府軍自力抵抗神學士的能力，喀布爾在2021年8月15日淪入神學士之手。

川普提名的國防部長人選赫格塞斯（Pete Hegseth）在其著作《對戰士的戰爭》（The War on Warriors）中批評，阿富汗撤軍暴露了五角大廈高層的失職，「這些將領說謊、管理不善、違背誓言，導致不必要的死亡，並讓我們的軍隊蒙羞。他們繼續留任甚至侵蝕軍事價值觀，這是一種恥辱」，「很多人都必須開除」。

川普交接團隊正考慮是否可以召回多名指揮官回到現役，以進行可能的指控。儘管仍不清楚是否會以叛國罪究辦，但團隊可能會專注於更輕的指控，以凸顯相關官員的責任。知情人士表示，「他們想樹立一個典範」。

領導川普交接小組的顧問盧特尼克（Howard Lutnick）在選前表示，川普從第一任期中學到一個教訓，即「雇用民主黨的將軍」，如今他不會再犯相同的錯誤。

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