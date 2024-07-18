暗殺川普槍手案發前1小時就被追蹤 狙擊手20分鐘前發現屋頂有人
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美賓州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）13日試圖暗殺前美國總統川普未果，造成川普耳朵受傷、現場民眾1死2重傷，對於槍手能在附近制高點近距離開槍，引發維安漏洞質疑，調查顯示，早在槍手開火前1小時就被當作可疑人物在追蹤，維安狙擊手在20分鐘前就發現屋頂有人。
綜合外媒報導，當地時間17日，聯邦調查局（FBI）、特勤局等向國會匯報了川普遭暗殺未果事件調查進展情況，目前仍無法找到犯罪動機的線索，不過曝光了暗殺事件發生前，維安對於槍手庫克斯的掌握狀況。
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槍手庫克斯在當天下午5點10分，即案發前62分鐘，被當局當作可疑人物在追蹤，下午5點52分，特勤局狙擊手發現他位於競選地點附近一棟建築物的屋頂上，6點02分，前總統川普走上講台，10分鐘後庫克斯開槍射擊川普；6點12分庫克斯開火，狙擊手在他開第一槍後11秒找到目標，15秒後擊斃庫克斯。
對於為什麼庫克斯在被當局觀察，甚至在開槍前就被發現的情況下，仍向川普射擊多槍，消息人士稱，無線電紀錄顯示「警方正在尋找可疑人員」，發現庫克斯後，想接近他，但對方卻消失在人群之中，特勤局也有監聽到警方的無線電通話，但未能立即做出反應，可能是因為現場混亂導致判斷延遲。
而狙擊手在庫克斯開槍前就發現其在屋頂上活動卻未有反應，調查人員稱，狙擊手反應較遲，是因為他們必須先確定嫌疑人是否構成威脅。
目前仍無法找到庫克斯犯罪動機的線索，其手機搜尋紀錄並未透露他的任何政治觀點，預計22日特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）將出席調查此案的眾議院監督委員會。