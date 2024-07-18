暗殺川普槍手案發前1小時就被追蹤 狙擊手20分鐘前發現屋頂有人

13日下午5點52分，特勤局狙擊手發現槍手庫克斯位於競選地點附近一棟建築物的屋頂上，下午6點02分，前總統川普走上講台，10分鐘後庫克斯開槍射擊川普。（美聯社）

2024/07/18 13:30

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美賓州20歲男子庫克斯（Thomas Matthew Crooks）13日試圖暗殺前美國總統川普未果，造成川普耳朵受傷、現場民眾1死2重傷，對於槍手能在附近制高點近距離開槍，引發維安漏洞質疑，調查顯示，早在槍手開火前1小時就被當作可疑人物在追蹤，維安狙擊手在20分鐘前就發現屋頂有人。

綜合外媒報導，當地時間17日，聯邦調查局（FBI）、特勤局等向國會匯報了川普遭暗殺未果事件調查進展情況，目前仍無法找到犯罪動機的線索，不過曝光了暗殺事件發生前，維安對於槍手庫克斯的掌握狀況。

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槍手庫克斯在當天下午5點10分，即案發前62分鐘，被當局當作可疑人物在追蹤，下午5點52分，特勤局狙擊手發現他位於競選地點附近一棟建築物的屋頂上，6點02分，前總統川普走上講台，10分鐘後庫克斯開槍射擊川普；6點12分庫克斯開火，狙擊手在他開第一槍後11秒找到目標，15秒後擊斃庫克斯。

對於為什麼庫克斯在被當局觀察，甚至在開槍前就被發現的情況下，仍向川普射擊多槍，消息人士稱，無線電紀錄顯示「警方正在尋找可疑人員」，發現庫克斯後，想接近他，但對方卻消失在人群之中，特勤局也有監聽到警方的無線電通話，但未能立即做出反應，可能是因為現場混亂導致判斷延遲。

而狙擊手在庫克斯開槍前就發現其在屋頂上活動卻未有反應，調查人員稱，狙擊手反應較遲，是因為他們必須先確定嫌疑人是否構成威脅。

目前仍無法找到庫克斯犯罪動機的線索，其手機搜尋紀錄並未透露他的任何政治觀點，預計22日特勤局局長奇鐸（Kimberly Cheatle）將出席調查此案的眾議院監督委員會。

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