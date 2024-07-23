北農抽驗農藥殘留違規銷毀1.4萬公斤產品 主要「3種菜」不合格

油菜檢驗農藥不合格，已進行銷毀。（台北市場處提供）

2024/07/23 13:08

〔記者楊心慧／台北報導〕台北農產公司今公布今年6月共計抽驗1218件蔬果產品，檢驗結果92件不符合規定，銷毀重量計1萬4591公斤，主要不合格品項為油菜、辣椒及菜豆；北農指出，進場果菜經抽驗不合格，隨即禁止該批貨交易，並暫停當日供應人其餘供應同品項蔬果拍賣，並停止供貨10天、若2度違規則停止供應1個月，第3次則廢止供應人資格。

台北市第一、二果菜批發市場由市府委託北農經營管理，為維護民眾食用生鮮蔬果安全，每日對於進場拍賣果菜進行農藥殘留抽驗，並於拍賣前完成並判定檢驗結果，6月共計抽驗1218件蔬果產品，檢驗結果92件不符合規定，銷毀重量計1萬4591公斤，主要不合格品項為油菜、辣椒及菜豆。

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市場處指出，已請北農持續加強檢驗違規供貨人貨品農藥殘留，以維護食品安全；另由衛生局負責抽檢已進入市場各通路食材，從源頭與通路雙層抽檢，嚴格把關食安每個環節，市場處每年計畫補助北農100萬元購買相關檢驗耗材，預計可檢驗量能可達約1萬4000件，以防堵農藥超標農產品流入市面。

另為有效運用檢驗量能，北農針對不合格品項進行加強抽驗，將抽驗結果資訊回饋農政單位，並函知違規供應單位改善，同時副知當地縣市政府、農政主管機關進行源頭用藥輔導，落實源頭管理，以有效維護大台北地區食品安全。

北農表示，自2019年9月21日起採用質譜化學快檢檢驗進場蔬果，成為全台首間採用該技術的批發市場，可在20分鐘內精確驗出農藥藥種類及濃度，且經化學法復驗後準確率達99%，並搭配實名制在交易前可迅速比對供應代號及身分資料，有效提升檢驗精準度及量能，從通路端追蹤產地耕種農民，維護民眾食安。

菜豆檢驗農藥不合格，已進行銷毀。（台北市場處提供）

辣椒檢驗農藥不合格，已進行銷毀。（台北市場處提供）

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