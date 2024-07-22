正妹遭65歲教授強吻摸胸要求愛愛 中國人民大學：解聘並開除黨籍

中國人民大學女博士生王迪21日拍片實名舉報其指導教師王貴元對她性騷擾和強制猥褻。（圖翻攝自X平台）

2024/07/22 23:32

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民大學一名女博士生昨天（21日）在網上發布影片，實名舉報其65歲的指導教授王貴元對她性騷擾和強制猥褻，還開口要求發生性關係。該影片曝光後引發中網輿論譁然，中國人民大學今天（22日）晚間公布調查報告，指經調查證實舉報情況屬實，王某嚴重違反黨紀校規和教師職業道德，經研究決定開除黨籍處分並撤銷教授職稱。

中國人民大學在學博士生王迪昨天在網上PO出一段影片，實名舉報該大學文學院原黨委書記兼副院長，同時也是其指導教授的王貴元對她性騷擾、強制猥褻。王迪指控，王貴元曾在指導她時，當著她的面脫光衣服，還不害臊地問她「我的身材好不好？」諸如此類令她感到不舒服的事情非常多，但忌憚於對方身分地位，一直以來都選擇隱忍。

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此外，王貴元會強行擁抱她、親吻她、撫摸她的胸部，說想做她的乾爹，僅管王迪多次表明不喜歡，但王貴元依舊繼續其狼行，甚至變本加厲。王迪還說，王貴元多次利誘她，例如幫她撰寫發表論文、讓她有在學術界出名的機會等，要求發生性關係，但她都明確表示拒絕。但也因為她屢次拒絕與王貴元上床，王貴元在她攻讀博士以來2年多的時間對她進行各種打壓，還威脅她不能畢業，忍無可忍的她決定鼓起勇氣實名舉報。

王迪的舉報影片曝光後隨即引發中國網友熱議。隨著輿論延燒，中國人民大學透過官方微博發布聲明，「針對7月21日晚，網上關於中國人民大學教師王某某涉嫌師德失範行為的舉報信息，學校高度重視，第一時間成立專門工作組，連夜開展調查核實。經調查，舉報情況屬實，王某某嚴重背棄教書育人的初心使命，嚴重違反黨紀校規和教師職業道德。」

「經研究決定，給予王某某開除黨籍處分，撤銷教授職稱，取消研究生指導教師資格，撤銷其中國人民大學教師崗位任職資格，解除聘用關係。同時，報請上級教育行政部門撤銷其教師資格，並將問題線索依法反映給有關機關。」

「中國人民大學高度重視師德師風建設，嚴格堅持師德師風第一標準，對師德失範行為『零容忍』，堅決發現一起，查處一起，依規依紀依法，從嚴從快處理，絕不姑息。下一步，學校將以此為鑑，舉一反三，全面加強師德師風長效機制建設，堅決築牢師德師風防線，營造風清氣正的育人環境。」

中國人民大學文學院原黨委書記兼副院長、博士研究生指導教授王貴元近日被舉報對學生性騷擾、強制猥褻。（圖翻攝自X平台）

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