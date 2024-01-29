中國網友驚呆！男子舉報紀委幹部迅速被抓 對方繼續爽升人大主任

中國男子實名舉報紀委幹部迅速被抓，對方繼續高升當地人民代表大會常委會主任。圖為中國天安門。（彭博）

2024/01/29 13:04

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省鶴壁市張姓男子，2021年底拍攝影片實名舉報鶴壁市紀委辦公室艾姓主任，控訴他涉嫌收賄解決房地產商人的罰款，孰料張男和幫忙拍影片的2名友人，在影片發布後40分鐘後就從家中被警方帶走、48小時內批准逮捕，艾男則繼續高升當地人民代表大會常委會主任，這則消息曝光後讓中國網友深感震驚。

綜合中媒報導，張男在舉報紀委幹部後迅速被抓，鶴岡市公安局淇濱區分局當時表示這是因為他們收到了艾男的報案，指稱自己在網路上被人誣告。警方透露，張男是在和房地產商人發生糾紛後，心懷憤恨才會捏造商人向艾男行賄的虛假事實。

請繼續往下閱讀...

不過，張男被捕後一度受到各界關注，驚動河南省檢察院介入督辦，張男與2名友人2023年被無罪釋放，無疑打臉鶴岡市公安局淇濱區分局當初所謂「捏造事實」的說法。

中國媒體取得檢方不起訴書後，發現張男等人之所以能夠重獲自由，在於艾男無法完全洗清受賄的嫌疑，另一方面，艾男似乎不受此事影響，在案件調查期間被選為當地山區人民代表大會常委會主任，直到目前仍穩坐官位。

據了解，鶴岡警方在當年調查時，曾發現艾男妻子和親屬的帳戶有數千萬人民幣資金往來，卻隱瞞線索未向紀委監委提交，至今仍然沒有結果。最令人震驚的是，艾男妻子和河南省前副省長徐光妻子是姐妹關係，而徐光2019年已因受賄落馬，2021年被判處11年有期徒刑。

中國網友看到消息後都感到相當荒唐，痛批「所以現在要怎麼處理」、「公平公正公開，這話估計只有小學生相信了」、「中國特色社會主義」，還有人諷刺地說「舉報人反倒被打擊報復了」、「先解決提出問題的人」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法