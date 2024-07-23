難得一見！ 雪見陸生渦蟲捕食小蝸牛全紀錄

陸生渦蟲張開猶如斧頭般的頭部，撲向小蝸牛。（圖由陳家鴻提供）

2024/07/23 13:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處觀霧管理站技士陳家鴻，到雪見遊憩區觀察蝙蝠，意外拍攝到陸生渦蟲捕食蝸牛的難得一見自然生態影像；由於陸生渦蟲行速緩慢如同蝸牛，但捕食瞬間卻是迅速猛烈，讓陳家鴻感到讚嘆不已，打趣地說「猶如看了一段恐怖電影！」

陳家鴻是蝙蝠專家，長期調查紀錄雪霸國家公園內蝙蝠生態，並用相機捕捉夜間活動影像，雪霸現有的蝙蝠，逾半數是他所調查發現，有雪霸「蝙蝠俠」之稱。

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陳家鴻於18日晚間前往雪見遊憩區觀察蝙蝠時，在一旁地上發現了一隻長約15公分的陸生渦蟲，好奇的蹲下來錄影，發現該隻陸生渦蟲正慢慢接近一隻小蝸牛；他當下不以為意就繼續記錄陸生渦蟲像斧頭形狀神奇的頭部。

陳家鴻說，陸生渦蟲行速緩慢如同蝸牛，但就在接近小蝸牛時，該隻陸生渦蟲的頭部突然豎起，像把扇子直接撲向蝸牛，很快地就將蝸牛包覆起來，絲毫不給小蝸牛掙脫的機會。

陳家鴻說，以前他只知道陸生渦蟲會捕食蚯蚓，原來蝸牛也是其食物之一，而且捕食瞬間行動如此的迅速猛烈，讓他讚嘆不已，打趣地說「猶如看了一段恐怖電影！」

他也將所拍攝到難得一見的自然生態影像，於昨（22日）晚發布在雪霸國家公園管理處臉書粉絲專頁與大家分享，並表示「希望沒有嚇到大家」。

陸生渦蟲展開猶如斧頭般的頭部將小蝸牛包覆。（圖由陳家鴻提供）

陸生渦蟲用斧頭般的頭部將小蝸牛緊緊包覆。（圖由陳家鴻提供）

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