凱米颱風來襲「陸海空運交通狀況」 3圖卡秒懂

交通部整理雙鐵、公路、航運狀況。（交通部提供）

2024/07/23 22:45

〔記者吳亮儀／台北報導〕因應凱米颱風來襲，交通部今天（23日）整理雙鐵、公路、船運和飛機航班異動資訊，但也提醒民眾，非必要就不要外出。

公路：

首波警戒路段包括台7線、台8線等山區公路。目前警戒路段包括：台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路）、台14線（埔霧公路）。

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鐵路：

台鐵成立緊急應變小組

全線停駛：

•所有對號列車

•南迴線全線•平溪、深澳、六家、內灣支線

部分運行（視情況調整）：•西部幹線區間（快）車

•花蓮-台東間區間（快）車

•集集、沙崙支線



全線區間（快）車停駛：

•樹林-花蓮間

列車班次最新資訊：https://gov.tw/RMM

高鐵：

全線正常營運，各車次依時刻表發車，後續如有調整，高鐵公司將盡速公告。部分路段如風速、雨量過大，列車將採取速限，旅客請預留充裕轉乘時間，避免耽誤行程。

颱風警報期間，未搭乘或列車取消可免費退票，退票期限為乘車日起一年內。但因天災導致的延誤不適用延遲退費。

海運：

多條航線停航

預估全部停航：基隆-馬祖。

全部停航：富岡-綠島、富岡-蘭嶼、後壁湖-蘭嶼、綠島-蘭嶼、北竿白沙-福州黃岐、馬祖福澳-福州琅岐。

空運：

出發前記得確認航班資訊，機場也做好應對準備

桃園機場航班異動查詢：https://www.taoyuan-airport.com/revised_flight

交通部整理雙鐵、公路、航運狀況。（交通部提供）

交通部整理雙鐵、公路、航運狀況。（交通部提供）

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