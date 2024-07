拜登退選 中國網友唱衰賀錦麗

在美國總統拜登宣布退選,轉而支持副總統賀錦麗之後,中國網友紛紛唱衰賀錦麗,認為共和黨候選人川普勢將重返白宮。(路透檔案照)

〔國際新聞中心/綜合報導〕在美國總統拜登放棄爭取連任,轉而支持副總統賀錦麗(Kamala Harris)之後,賀錦麗隨即成為中國社群媒體上的熱門話題,中國網友紛紛唱衰賀錦麗,認為共和黨候選人、前總統川普勢將重返白宮。

彭博和美國之音(VOA)等22日報導,「拜登退選」在22日成為中國社群平台「微博」的前4大熱門話題之一,一度高居熱搜榜首近6個小時,點閱率高達至少4.8億次;「賀錦麗發聲稱讚拜登」話題的點閱率也達到5700萬次。在這2個話題退出微博熱搜榜後,「印度網民期待賀錦麗為印度爭光」也躍居22日傍晚熱搜榜的第9名。

中國官媒新華社還製作了「拜登退選三問」,針對拜登為何退選、兩黨反應如何、民主黨換將對選戰有何影響等議題進行報導。

中國網友紛紛討論拜登退選對中國意味著什麼,「這是否意味著川普必勝?」。就在數日前,川普在賓州造勢時遭遇槍擊,但他仍振臂揮拳的照片在中國社群媒體上瘋傳。儘管川普在擔任總統期間對中國發動貿易戰,但這場與死亡擦肩而過的意外事故,似乎提升了川普的聲望。1名微博用戶發文寫道,「川普必勝!」,獲得1.4萬個讚。

上海最大地方媒體《新聞晨報》22日在微博對大約2萬名用戶所做的一項線上調查發現,有將近80%相信川普將在11月的總統大選中擊敗賀錦麗。

美國媒體《商業內幕》(Business Insider)22日刊出一篇題為「中國終於在某件事情上與川普達成一致—他們都認為賀錦麗贏不了」(China finally agrees with Trump on something — they both think Kamala Harris can't win)的文章,指稱拜登退選並支持賀錦麗成為民主黨總統候選人後,中國專家最初的反應是,賀錦麗入主白宮的可能性甚至比拜登還低。

據報導,雖然賀錦麗曾在2022年泰國「亞太經濟合作會議」(APEC)峰會期間,與中國國家主席習近平短暫會面,但她從未以副總統身份訪問中國,因此在中國的知名度不高,與去年10月訪中的加州州長紐松(Gavin Newsom)形成強烈對比。

賀錦麗在中國的名氣,甚至也不及美國國務卿布林肯。布林肯曾於2023和2024年兩度訪中,在中國社會享有一定知名度。

不過,雖然嘲諷拜登年齡和美國體制的貼文在中國社群媒體上隨處可見,但1篇題為「把他趕下台」的貼文原本是呼籲拜登下台,但可能是因為被懷疑暗指習近平而遭到審查,後來甚至在拜登宣布退選前的16日被刪除。

記錄和傳播中文網路上被審查訊息的網站「中國數字時代」留存的資料顯示,這篇貼文寫著「有的人,對黨、國家和人民所能做的最大貢獻,是交出權力,走到台下,回去抱孫子」,「沒錯,說的就是你,拜登」。

