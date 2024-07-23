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拜登退選 中國網友唱衰賀錦麗

在美國總統拜登宣布退選，轉而支持副總統賀錦麗之後，中國網友紛紛唱衰賀錦麗，認為共和黨候選人川普勢將重返白宮。（路透檔案照）

在美國總統拜登宣布退選，轉而支持副總統賀錦麗之後，中國網友紛紛唱衰賀錦麗，認為共和黨候選人川普勢將重返白宮。（路透檔案照）

2024/07/23 06:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國總統拜登放棄爭取連任，轉而支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）之後，賀錦麗隨即成為中國社群媒體上的熱門話題，中國網友紛紛唱衰賀錦麗，認為共和黨候選人、前總統川普勢將重返白宮。

彭博和美國之音（VOA）等22日報導，「拜登退選」在22日成為中國社群平台「微博」的前4大熱門話題之一，一度高居熱搜榜首近6個小時，點閱率高達至少4.8億次；「賀錦麗發聲稱讚拜登」話題的點閱率也達到5700萬次。在這2個話題退出微博熱搜榜後，「印度網民期待賀錦麗為印度爭光」也躍居22日傍晚熱搜榜的第9名。

中國官媒新華社還製作了「拜登退選三問」，針對拜登為何退選、兩黨反應如何、民主黨換將對選戰有何影響等議題進行報導。

中國網友紛紛討論拜登退選對中國意味著什麼，「這是否意味著川普必勝？」。就在數日前，川普在賓州造勢時遭遇槍擊，但他仍振臂揮拳的照片在中國社群媒體上瘋傳。儘管川普在擔任總統期間對中國發動貿易戰，但這場與死亡擦肩而過的意外事故，似乎提升了川普的聲望。1名微博用戶發文寫道，「川普必勝！」，獲得1.4萬個讚。

上海最大地方媒體《新聞晨報》22日在微博對大約2萬名用戶所做的一項線上調查發現，有將近80％相信川普將在11月的總統大選中擊敗賀錦麗。

美國媒體《商業內幕》（Business Insider）22日刊出一篇題為「中國終於在某件事情上與川普達成一致—他們都認為賀錦麗贏不了」（China finally agrees with Trump on something — they both think Kamala Harris can't win）的文章，指稱拜登退選並支持賀錦麗成為民主黨總統候選人後，中國專家最初的反應是，賀錦麗入主白宮的可能性甚至比拜登還低。

據報導，雖然賀錦麗曾在2022年泰國「亞太經濟合作會議」（APEC）峰會期間，與中國國家主席習近平短暫會面，但她從未以副總統身份訪問中國，因此在中國的知名度不高，與去年10月訪中的加州州長紐松（Gavin Newsom）形成強烈對比。

賀錦麗在中國的名氣，甚至也不及美國國務卿布林肯。布林肯曾於2023和2024年兩度訪中，在中國社會享有一定知名度。

不過，雖然嘲諷拜登年齡和美國體制的貼文在中國社群媒體上隨處可見，但1篇題為「把他趕下台」的貼文原本是呼籲拜登下台，但可能是因為被懷疑暗指習近平而遭到審查，後來甚至在拜登宣布退選前的16日被刪除。

記錄和傳播中文網路上被審查訊息的網站「中國數字時代」留存的資料顯示，這篇貼文寫著「有的人，對黨、國家和人民所能做的最大貢獻，是交出權力，走到台下，回去抱孫子」，「沒錯，說的就是你，拜登」。

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