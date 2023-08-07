美國70老夫婦因「冷氣壞掉沒錢修」 忍4天後雙雙陳屍家中

美國德州一對高齡老夫婦因住處冷氣故障，但當下沒錢請人修理，因此打算忍耐到貸款下來再預約維修，不料夫婦倆在4天後，被鄰居發現雙雙陳屍家中。示意圖。（資料照，法新社）

2023/08/07 12:14

〔即時新聞／綜合報導〕受到熱浪影響，美國德州多處地區目前處於國家氣象局（NWS）發出的「高溫警告」之下，且自今年6月以來，該州就頻傳多人因高溫中暑、甚至死亡的事件。德州一對高齡老夫婦因住處冷氣故障，但當下沒錢請人修理，因此打算忍耐到貸款下來再預約維修，不料夫婦倆在4天後，被鄰居發現雙雙陳屍家中。

綜合外媒報導，這起不幸的事件發生今年6月16日，一對住在德州休士頓郊區的高齡老夫婦，72 歲的艾森（Monway Ison）與 71 歲的雷蒙娜（Ramona Ison），因當天沒有像往常一樣帶心愛的寵物狗出門散步，讓附近鄰居驚覺有異，於是敲門拜訪後，然而卻沒有任何反應，因此立即向警方報案，等到警方到場後才發現夫妻倆疑似因為中暑，已雙雙陳屍家中。

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報導指出，夫妻倆家中的冷氣在6月12日壞掉，然而他們當時沒有經費可以請人來維修，只能先處理貸款相關事宜，所幸在6月15日拿到貸款費用，接著預約6月16日進行維修。夫妻倆的女兒羅薩娜（Roxana Floods）透露，警方從她父母被發現時的狀態來研判，他們應該是覺得屋內的溫度太熱，因此準備收拾東西離開，但卻為時已晚。

羅薩娜表示，「我希望大型（空調）公司能設立相關機制，警告民眾高溫有多麼致命，同時如果沒有錢給冷氣進行維修，那就要讓他們知道，這會導致屋內的實際狀況，就像是待在烤箱裡一樣」。報導指出，當地在今年6月時，發布自2016年以來首次的超高溫警告；國家氣象局也示警，指出極端高溫與潮濕會增加各種熱傷害發生。

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