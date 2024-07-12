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高溫飆38度熱爆！午後防雷雨 下週熱帶系統活躍

今日天氣持續炎熱，各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊。（資料照）

今日天氣持續炎熱，各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊。（資料照）

2024/07/12 07:07

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今天（12日）各地大多為晴到多雲的天氣，高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊，其中台北市、新北市、雲林縣、高雄市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，提醒戶外活動請做好防曬並多補充水分，避免中暑。

下週熱帶系統活躍 恐影響台灣

今日天氣方面，今晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後大台北、宜花地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部近山區平地午後也可能有局部雷陣雨，中部以北及宜花山區有局部大雨發生的機率，請留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈天氣現象，山區或溪邊活動更要提高警覺。

天氣職人吳聖宇指出，目前看來因太平洋高壓北抬、南邊讓出來的空間較大，季風低壓槽有建立趨勢，季風槽中發生熱帶擾動、甚至進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會也較高，因此下週南邊有颱風活動的可能性應該不低。不過同時太平洋高壓增強西伸，直接影響台灣的可能性較低，因此實際的狀況還要觀察。

沿海天氣方面，新竹以北沿海地區及馬祖、綠島、蘭嶼易有較強陣風，請注意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為西南風，西半部水平及垂直擴散條件佳，空品多為良好；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

未來天氣方面，本期天氣高溫炎熱，高溫普遍可以來到32至36度，午後則易有局部短暫雷陣雨，極端高溫及午後熱對流好發區域視環境盛行風向而定。預估週六（13日）太平洋高壓逐漸西伸增強，環境風場轉為偏南風，各地為晴到多雲，午後西半部、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

週日至週四（14日至18日）太平洋高壓勢力往北調整，環境風場轉為為東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區仍以晴到多雲為主，天氣炎熱，大台北及中南部內陸地區可能有37度以上高溫，午後西半部地區及東半部山區仍要留意局部短暫雷陣雨。

19日至21日台灣附近為東南風環境，東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後受到熱力作用影響，有局部短暫雷陣雨發生的機率，各地無雨時，天氣依然相當悶熱。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
26 ~ 36 27 ~ 35 28 ~ 34 27 ~ 32

今日天氣持續炎熱，各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

今日天氣持續炎熱，各地高溫普遍約33至35度，尤其台東有焚風發生，局部高溫可達38度左右，氣象署也持續對13縣市發布高溫資訊。（圖擷取自中央氣象署）

天氣職人吳聖宇指出，目前看來因太平洋高壓北抬、南邊讓出來的空間較大，季風低壓槽有建立趨勢，季風槽中發生熱帶擾動、甚至進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會也較高，因此下週南邊有颱風活動的可能性應該不低。（圖擷自天氣職人吳聖宇臉書）

天氣職人吳聖宇指出，目前看來因太平洋高壓北抬、南邊讓出來的空間較大，季風低壓槽有建立趨勢，季風槽中發生熱帶擾動、甚至進一步發展為熱帶性低氣壓或颱風的機會也較高，因此下週南邊有颱風活動的可能性應該不低。（圖擷自天氣職人吳聖宇臉書）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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