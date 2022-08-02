苦等15年！罕病患者終於接回導盲犬 卻遭訓練師丟車上5小時熱死

美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬，狗狗卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。（翻攝湯姆臉書）

2022/08/02 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱時，千萬不要把孩子和貓狗放在車裡！美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬米爾頓（Milton），米爾頓卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。

綜合當事人丈夫湯姆（Tom Krupa）與外媒資訊，米雪兒（Michelle Krupa）是一名尤塞氏症候群（Usher Syndrome）患者，這種罕見的遺傳性疾病會使聽力與視覺受損，嚴重影響米雪兒的日常生活。

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花費15年時間，米雪兒終於在非營利性導盲犬基金會的媒合下碰到米爾頓，這隻黑色拉布拉多與米雪兒相當契合，幫助米雪兒生活起居，保護著她，讓她變得勇於外出，同時也更有自信，湯姆則將妻子的「第二雙眼睛」視為珍貴的家人，誰料，他們美好甜蜜的生活只維持了2年。

今年3歲的米爾頓在7月22日被送去接受額外的導盲犬訓練，但負責培訓米爾頓的訓練師把米爾頓獨自留在廂型車裡，就這樣忘記了牠的存在；當日氣溫高達攝氏32度，米爾頓自當日上午10點至下午3點都困在車裡，最終不敵高溫熱死。

米雪兒獲報後傷心欲絕，湯姆則對此感到憤怒，在臉書上寫出此事，也哀悼米爾頓的逝世。事件引發媒體關注，湯姆受訪時指出，米爾頓幫米雪兒的生活帶來了全新的憧憬，但現在一切回到了原點。

對此，導盲犬基金會回應，該案正在調查中，以防類似悲劇再度發生，如果米雪兒做好重新媒合導盲犬的準備，基金會將再度提供協助。

根據我國視網膜色素病變協會介紹，「尤塞氏綜合症」是一種體染色體隱性遺傳性狀，特徵為聽力受損及漸進性的視力喪失，可能同時影響平衡；此病至少有三型，前兩型患者出生時就有中度至重度聽力障礙，第三型尤塞氏綜合症較罕見，患者在出生時有正常視力聽力，隨著成長才開始惡化。

美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬，狗狗卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。（翻攝米雪兒臉書）

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