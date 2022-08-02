為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    苦等15年！罕病患者終於接回導盲犬 卻遭訓練師丟車上5小時熱死

    美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬，狗狗卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。（翻攝湯姆臉書）

    美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬，狗狗卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。（翻攝湯姆臉書）

    2022/08/02 12:35

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣炎熱時，千萬不要把孩子和貓狗放在車裡！美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬米爾頓（Milton），米爾頓卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。

    綜合當事人丈夫湯姆（Tom Krupa）與外媒資訊，米雪兒（Michelle Krupa）是一名尤塞氏症候群（Usher Syndrome）患者，這種罕見的遺傳性疾病會使聽力與視覺受損，嚴重影響米雪兒的日常生活。

    花費15年時間，米雪兒終於在非營利性導盲犬基金會的媒合下碰到米爾頓，這隻黑色拉布拉多與米雪兒相當契合，幫助米雪兒生活起居，保護著她，讓她變得勇於外出，同時也更有自信，湯姆則將妻子的「第二雙眼睛」視為珍貴的家人，誰料，他們美好甜蜜的生活只維持了2年。

    今年3歲的米爾頓在7月22日被送去接受額外的導盲犬訓練，但負責培訓米爾頓的訓練師把米爾頓獨自留在廂型車裡，就這樣忘記了牠的存在；當日氣溫高達攝氏32度，米爾頓自當日上午10點至下午3點都困在車裡，最終不敵高溫熱死。

    米雪兒獲報後傷心欲絕，湯姆則對此感到憤怒，在臉書上寫出此事，也哀悼米爾頓的逝世。事件引發媒體關注，湯姆受訪時指出，米爾頓幫米雪兒的生活帶來了全新的憧憬，但現在一切回到了原點。

    對此，導盲犬基金會回應，該案正在調查中，以防類似悲劇再度發生，如果米雪兒做好重新媒合導盲犬的準備，基金會將再度提供協助。

    根據我國視網膜色素病變協會介紹，「尤塞氏綜合症」是一種體染色體隱性遺傳性狀，特徵為聽力受損及漸進性的視力喪失，可能同時影響平衡；此病至少有三型，前兩型患者出生時就有中度至重度聽力障礙，第三型尤塞氏綜合症較罕見，患者在出生時有正常視力聽力，隨著成長才開始惡化。

    美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬，狗狗卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。（翻攝米雪兒臉書）

    美國長島一名女子因為罕病導致聽力與視力受損，等了15年，終於媒合到屬於她的導盲犬，狗狗卻因為被訓練師忘在車上，煎熬約5小時，活活被高溫熱死。（翻攝米雪兒臉書）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    薩默斯：美國在未來2年內經濟衰退可能性達75％
    2022/08/02 12:06

    薩默斯：美國在未來2年內經濟衰退可能性達75％
    裴洛西讓台美日空中大整合 范世平：感謝習近平「文攻武嚇」
    2022/08/02 00:03

    裴洛西讓台美日空中大整合 范世平：感謝習近平「文攻武嚇」

    富蘭克林：股利+債息雙收益 投資攻守兼備
    裴洛西將訪台！小粉紅自圓其說4大「勝利屬於中國」劇本超好笑
    2022/08/01 23:54

    裴洛西將訪台！小粉紅自圓其說4大「勝利屬於中國」劇本超好笑

    國泰青年節3X3籃球賽 提供學子築夢舞台
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播