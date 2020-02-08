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武漢方艙醫院內部慘不忍睹！女病患疾呼：救救我啊

方艙醫院內的確診病患沒有防護衣穿，眾人將身體裹得密不透風、配戴口罩生存。（歐新社）

方艙醫院內的確診病患沒有防護衣穿，眾人將身體裹得密不透風、配戴口罩生存。（歐新社）

2020-02-08 00:54:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國湖北省武漢市肺炎疫情蔓延，確診病患數繼續增加，官方在當地徵用體育館、校園等設施，設置「方艙醫院」收治大量病患，1名被送入洪山體育館的女性病患錄影片上傳網路，揭露裡面惡劣的醫療環境，同時也求救「救救我啊！」

中國社群媒體微博近期有大量入住「方艙醫院」的患者貼出院內生活的影片，均因揭露惡劣醫療環境而被刪除，其中1名女性病患的影片格外引發全球網友關注，外媒《希望之聲》將影片備份到YouTube保存，從影片內能見到，她說明自己在深夜被送入洪山體育館的方艙醫院，一覺醒來發現裡面生活條件差強人意。

女病患說，「裡面又沒有廁所，又沒有藥吃，又沒有開水，上廁所還要在外面200多米以外，外面下著大雨，本來只望進來醫院好的了，現在搞錯了，全都是這種病人，怪不得還要感染，這什麼方什麼部隊的醫院，這麼多人這怎麼看啊？這互相感染還嚇人些。」

女病患重申，「又沒藥吃，又沒針打，全都是這樣子的人，有的（病況）甚至比我還重一點，到處都是人又沒隔離，就一個板子，而且那邊都是人，這都是人，在洪山體育館裡面，就這麼通舖，又沒隔離，又沒廁所，開水還又早到那個地方去打，救救我啊！向社會上反應一下。」

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中國湖北省武漢市肺炎疫情蔓延，確診病患數繼續增加，官方在當地徵用體育館、校園等設施，設置「方艙醫院」收治大量病患。（法新社）

中國湖北省武漢市肺炎疫情蔓延，確診病患數繼續增加，官方在當地徵用體育館、校園等設施，設置「方艙醫院」收治大量病患。（法新社）

中國女病患揭發方艙醫院內部狀況，向社會求救。（圖擷取自希望之聲YouTube）

中國女病患揭發方艙醫院內部狀況，向社會求救。（圖擷取自希望之聲YouTube）

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