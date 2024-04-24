英國媽堅持「哺乳9歲女兒」挨批 反嗆：她不說停我就繼續餵

日前國外一名媽媽表示，她的女兒雖然已經9歲了，但她仍堅每天給女兒哺乳，此舉被不少網友提出質疑與責難，但她反嗆「除非女兒說要停止，否則我不會停止餵母奶」。示意圖，圖與新聞事件無關。（路透資料照）

2024/04/24 15:38

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕不少媽媽會親自哺乳，但何時停止因人而異。日前國外一名媽媽表示，她的女兒雖然已經9歲了，但她仍堅每天給女兒哺乳，此舉遭不少網友提出質疑與責難，但她反嗆「除非女兒說要停止，否則我不會停止餵母奶」，結果反而引來更為激烈的罵聲。

綜合外媒報導，根據英國健保署（NHS）指出，一般建議嬰兒在出生後的前6個月內，由母親親自為嬰兒哺乳，哺乳時間則建議到小孩2歲為止，若之後仍想要要繼續哺乳，當然也沒有問題，但建議母親在哺乳之外，也要記得搭配其他食物。然而，近日一名媽媽在社群媒體發文，坦言自己仍在給9歲女兒哺乳，顯然超出了一般人的認知。

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9歲相當於小學3、4年級的學童，因此許多家長對於這名媽媽的作法不敢苟同，紛紛留言批評，「該讓妳的女兒長大了」、「動物都知道要斷奶，這樣才能幫助孩子成長」、「這種哺乳根本不健康，妳的『媽媽水龍頭』真的該關掉了」、「無論母乳餵養或奶瓶餵養我都支持，但我實在想不出有什麼理由9歲了還要哺乳」。

對此，兒童健康慈善機構「Nemours」並未發表負面看法，他們引述專家指出，若對母親和小孩都合適的話，超過2歲仍要繼續哺乳是沒問題的，「不論多長時間，你的寶寶可以被哺乳都是有益的。」另據報導指出，世界衛生組織（WHO）則建議，所有嬰兒在6個月內應以純母乳餵養，至於停止的時間點則由母親和孩子自行決定。

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