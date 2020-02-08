武漢肺炎》悼念李文亮 中國學者連署2/6訂為「國家言論自由日」

武漢市中心醫院後湖院區外，有民眾致上鮮花追悼李文亮。（法新社）

2020-02-08 20:12:56

〔編譯孫宇青／綜合報導〕最先揭發武漢肺炎疫情的「吹哨者」之一、中國眼科醫師李文亮，6日染疫不治離世，旋即引發中國民眾不捨及激憤。北京清華大學法學家許章潤等多位中國自由派學者發起連署，向中國最高立法機關「全國人民代表大會及其常務委員會」致上公開信，要求將李文亮過世的日子訂為「國家言論自由日」，使「言論自由權從今天開始」。連署信全文如下：

2020年2月6日，吹哨人李文亮烈士在武漢肺炎的瘟疫中死去，成為言論自由被壓制的犧牲者，其情其狀痛徹人心，天地為之悲鳴。

請繼續往下閱讀...

因為當局對言論和真相的壓制，新冠病毒得以肆虐，億萬中國人在最隆重最喜慶的傳統節日里陷入隔離和恐懼，全民處於事實上的軟禁中，社會、經濟被迫停頓。迄今已經有至少637個同胞死去，數百萬計的武漢、湖北籍人在寒冷和無助中被歧視、被驅逐，流離失所。

如此悲劇的始作俑者，是李文亮等八位從醫者在1月初遭到警察的無端訓誡，醫生的尊嚴在警察暴力對言論自由的淫威面前顯得是那麼卑微。三十年來以自由讓渡安全的中國人民隨後陷入了更不安全的公共衛生危機之中，一場人道主義災難正在迫近。世界人民對中國的恐懼超過了病毒的傳播速度，讓中國陷入前所未有的全球孤立。

這一切都是放棄自由、壓制言論的代價，中國模式正在淪為泡沫。直至今日，當局防民之口仍重於防疫，最高法和行政機關以僭越憲法的法外方式實行未經宣佈的緊急狀態，以防疫為藉口非法中止憲法的公民權利，包括言論自由、遷徙自由和私有財產的權利等等。

這一切該結束了，沒有言論自由便沒有安全！以公民的名義，我們提出五大訴求：

一、我們要求，把2月6日定為國家言論自由日（李文亮日）。

二、我們要求，從今天開始落實中國人民享有憲法第35條賦予的言論自由權利。

三、我們主張，從今天開始，中國人不應再因言論而受到任何國家機器和政治組織的威脅，公民的結社和通信自由等權利不受任何政治力量和國家機器的侵害，國家機關應立即停止對社交媒體的審查和封禁。

四、我們希望，武漢和湖北籍公民應得到平等的公民權利，所有武漢肺炎患者都應得到及時、妥善、有效的醫療救助。

五、我們呼籲，全國人民代表大會應立即召開緊急會議，避免被任何政治勢力非法中止今年的預定會期，並且討論如何立即保障公民的言論自由問題。從言論自由起，從今日開始行憲！

我們歡迎所有人加入聯署，持續更新，永久開放。

人民大學部分校友

人大校友 魯難、吳小軍、秦渭、田仲勳

北京大學教授 張千帆

清華大學教授 許章潤

獨立學者 笑蜀、郭飛雄

地質大學校友 王西川

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法