為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

武漢肺炎》WHO悼李文亮刪文惹眾怒 我外交部「簡體字」致敬

武漢肺炎疫情延燒，最先揭露疫情的武漢醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝，消息曝光引發中國網民群情激憤。（路透）

武漢肺炎疫情延燒，最先揭露疫情的武漢醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝，消息曝光引發中國網民群情激憤。（路透）

2020-02-08 21:39:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情「吹哨人」中國醫師李文亮，因受到感染在7日凌晨病逝，享年34歲，世界衛生組織（WHO）發推特悼念李文亮，但事後又刪文，改口稱「WHO沒有李醫師動態的資訊」，消息一出遭全球網友罵翻。對此，我國外交部今（8日）下午以簡體字在推特發文悼念李文亮。

對此，世界衛生組織7日在推特發文表示，「我們對李文亮醫師病逝感到相當難過，大家要感激他對新型冠狀病毒（武漢肺炎）的貢獻」，推文還標記世界衛生組織緊急事件主任萊恩（Mike Ryan），但沒多久推文就遭刪除，

而3小時候世界衛生組織再度發文，「在今天的新型冠狀病毒記者會上，萊恩被問到關於李文亮醫師病逝一事，他對此表達慰問。」文末卻強調，「世界衛生組織沒有李醫師動態的資訊」。

對於世界衛生組織發文哀悼卻改口，我外交部今下午在推特上特別以簡體中文寫道，「向最早示警武漢疫情，卻遭公安訓誡畫押為發表不實言論，終為救人而犧牲的李文亮醫師致敬」。文末並加上「言論自由」、「透明化」和新型冠狀病毒英文「Coronavirus」等標籤。

武漢眼科醫生李文亮去年12月底，因醫院接到了7個類似SARS的病例，而在微信群中向好友示警，卻和另外7位發了類似訊息的醫生被公安指造謠，簽下「訓誡書」認罪；數日後，李文亮出現症狀住院，並對官方否認「人傳人」、「醫護人員感染」等情事提出質疑，李後來確診感染新型冠狀病毒，7日凌晨搶救無效，被院方證實病逝。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

世界衛生組織（WHO）昨發推特悼念李文亮，隨後又緊急發文強調，這是WHO官員對逝世新聞表達慰問，但「WHO沒有李醫師動態的資訊」。（擷取自WHO推特）

世界衛生組織（WHO）昨發推特悼念李文亮，隨後又緊急發文強調，這是WHO官員對逝世新聞表達慰問，但「WHO沒有李醫師動態的資訊」。（擷取自WHO推特）

我國外交部今（8）日以簡體字在推特發文悼念李文亮。（擷取自台灣外交部推特）

我國外交部今（8）日以簡體字在推特發文悼念李文亮。（擷取自台灣外交部推特）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》中國急送900多人返台 前外交官曝4點：癱瘓台灣防線
2020-02-08 00:58

武漢肺炎》中國急送900多人返台 前外交官曝4點：癱瘓台灣防線
武漢肺炎》出招解台商包機爭議 醫師讚小英：談判高手的做法
2020-02-07 22:16

武漢肺炎》出招解台商包機爭議 醫師讚小英：談判高手的做法
武漢肺炎》吹哨者李文亮病逝民怨沸騰 中國宣布展開調查
2020-02-07 20:19

武漢肺炎》吹哨者李文亮病逝民怨沸騰 中國宣布展開調查
武漢肺炎》悼念李文亮卻刪文！WHO惹怒全球網友
2020-02-07 18:04

武漢肺炎》悼念李文亮卻刪文！WHO惹怒全球網友
國際今日熱門
2020-02-08 23:51

武漢肺炎》首傳美、日籍死例！ 全球確診34973例 725死

2020-02-08 09:45

武漢肺炎》深圳封城！居民急逃香港 計程車大排長龍接客 影片

2020-02-08 13:38

武漢肺炎》首傳美籍死例！美使館證實一美國公民武漢病逝

2020-02-08 07:38

強調「台灣不在中國項下」 歐洲議會8議員要求世衛改正

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播