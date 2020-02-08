武漢肺炎》WHO悼李文亮刪文惹眾怒 我外交部「簡體字」致敬

武漢肺炎疫情延燒，最先揭露疫情的武漢醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝，消息曝光引發中國網民群情激憤。（路透）

2020-02-08 21:39:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情「吹哨人」中國醫師李文亮，因受到感染在7日凌晨病逝，享年34歲，世界衛生組織（WHO）發推特悼念李文亮，但事後又刪文，改口稱「WHO沒有李醫師動態的資訊」，消息一出遭全球網友罵翻。對此，我國外交部今（8日）下午以簡體字在推特發文悼念李文亮。

對此，世界衛生組織7日在推特發文表示，「我們對李文亮醫師病逝感到相當難過，大家要感激他對新型冠狀病毒（武漢肺炎）的貢獻」，推文還標記世界衛生組織緊急事件主任萊恩（Mike Ryan），但沒多久推文就遭刪除，

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而3小時候世界衛生組織再度發文，「在今天的新型冠狀病毒記者會上，萊恩被問到關於李文亮醫師病逝一事，他對此表達慰問。」文末卻強調，「世界衛生組織沒有李醫師動態的資訊」。

對於世界衛生組織發文哀悼卻改口，我外交部今下午在推特上特別以簡體中文寫道，「向最早示警武漢疫情，卻遭公安訓誡畫押為發表不實言論，終為救人而犧牲的李文亮醫師致敬」。文末並加上「言論自由」、「透明化」和新型冠狀病毒英文「Coronavirus」等標籤。

武漢眼科醫生李文亮去年12月底，因醫院接到了7個類似SARS的病例，而在微信群中向好友示警，卻和另外7位發了類似訊息的醫生被公安指造謠，簽下「訓誡書」認罪；數日後，李文亮出現症狀住院，並對官方否認「人傳人」、「醫護人員感染」等情事提出質疑，李後來確診感染新型冠狀病毒，7日凌晨搶救無效，被院方證實病逝。

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世界衛生組織（WHO）昨發推特悼念李文亮，隨後又緊急發文強調，這是WHO官員對逝世新聞表達慰問，但「WHO沒有李醫師動態的資訊」。（擷取自WHO推特）

我國外交部今（8）日以簡體字在推特發文悼念李文亮。（擷取自台灣外交部推特）

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