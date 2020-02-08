武漢肺炎》WHO悼李文亮刪文惹眾怒 我外交部「簡體字」致敬
〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情「吹哨人」中國醫師李文亮，因受到感染在7日凌晨病逝，享年34歲，世界衛生組織（WHO）發推特悼念李文亮，但事後又刪文，改口稱「WHO沒有李醫師動態的資訊」，消息一出遭全球網友罵翻。對此，我國外交部今（8日）下午以簡體字在推特發文悼念李文亮。
對此，世界衛生組織7日在推特發文表示，「我們對李文亮醫師病逝感到相當難過，大家要感激他對新型冠狀病毒（武漢肺炎）的貢獻」，推文還標記世界衛生組織緊急事件主任萊恩（Mike Ryan），但沒多久推文就遭刪除，
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而3小時候世界衛生組織再度發文，「在今天的新型冠狀病毒記者會上，萊恩被問到關於李文亮醫師病逝一事，他對此表達慰問。」文末卻強調，「世界衛生組織沒有李醫師動態的資訊」。
對於世界衛生組織發文哀悼卻改口，我外交部今下午在推特上特別以簡體中文寫道，「向最早示警武漢疫情，卻遭公安訓誡畫押為發表不實言論，終為救人而犧牲的李文亮醫師致敬」。文末並加上「言論自由」、「透明化」和新型冠狀病毒英文「Coronavirus」等標籤。
武漢眼科醫生李文亮去年12月底，因醫院接到了7個類似SARS的病例，而在微信群中向好友示警，卻和另外7位發了類似訊息的醫生被公安指造謠，簽下「訓誡書」認罪；數日後，李文亮出現症狀住院，並對官方否認「人傳人」、「醫護人員感染」等情事提出質疑，李後來確診感染新型冠狀病毒，7日凌晨搶救無效，被院方證實病逝。
向最早示警武汉疫情，却遭公安训诫画押为发表不实言论，终为救人而牺牲的 #李文亮 医师致敬。— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC （Taiwan） ???????? （@MOFA_Taiwan） February 8, 2020
#言论自由
#透明化
#Coronavirus https://t.co/Y68SIOZmXr
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