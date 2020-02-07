武漢肺炎》吹哨者李文亮病逝民怨沸騰 中國宣布展開調查

最先揭露中國武漢爆發的新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的34歲武漢中心醫院眼科醫師李文亮，官方證實他7日凌晨因感染武漢肺炎病逝。（圖擷取自微博）

2020-02-07 20:19:56

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情延燒，最先揭露疫情的武漢醫師李文亮，7日凌晨因感染武漢肺炎病逝，消息曝光引發中國網民群情激憤，痛罵官員與媒體殺人。中國國健委對此表達哀悼之意，中國中紀委則決定展開全面調查李文亮醫師的相關事件。

武漢中心醫院7日凌晨0時38分在官方微博發文，表示李文亮病危，院方正在全力搶救中。武漢中心醫院3時48分再於微博指出，「我院眼科醫生李文亮，在抗擊新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，經全力搶救無效，於2020年2月7日凌晨2點58分去世，對此我們深表痛惜和哀悼。」消息曝光引發中國網民群情激憤，痛罵官員與媒體殺人。

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對於李文亮病逝，中共中央國家衛生健康委員會今表示深切哀悼，也向李文亮的家屬表達誠摯慰問；另一方面，中共中央紀律檢察委員會則表示，「經中央批准，國家監察委員會決定派出調查組赴湖北省武漢市，就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查」。

34歲的武漢眼科醫生李文亮在去年12月30日，因醫院接到了7個類似SARS的病例，而在微信群中向好友警告、要小心提防。卻和另外7位發了類似訊息的醫生被公安指造謠，簽下「訓誡書」低頭認罪，官媒也批他散播謠言。

直到武漢肺炎疫情爆發，才證明李文亮是揭發疫情的「吹哨人」，未料李文亮2月1日就在微博透露自己在看診時被患者傳染武漢肺炎，更不幸於今日凌晨不幸病逝，留下5歲大的孩子和懷孕中的妻子。

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