武漢肺炎》悼念李文亮卻刪文！WHO惹怒全球網友

WHO緊急項目負責人麥克‧雷恩（見圖）在記者會上，對李文亮的逝世表達不捨。（路透）

2020-02-07 18:04:23

〔即時新聞／綜合報導〕最先揭露新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的中國醫生李文亮，於今（7）日凌晨病逝。世界衛生組織（WHO）稍早發推特悼念李文亮，隨後又緊急發文強調，這是WHO官員對逝世新聞表達慰問，但「WHO沒有李醫師動態的資訊」。

中國武漢中心醫院眼科醫師李文亮去年12月在私人群組提出新型冠狀病毒的防護預警。相關訊息在網上流傳後，公安局以發布不實言論為由，對李文亮提出警告，並要求寫訓誡書。數日後，李文亮出現症狀住院，並對官方否認「人傳人」、「醫護人員感染」等情事提出質疑。李文亮後來確認感染新型冠狀病毒，今天凌晨搶救無效，被院方證實病逝。

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世界衛生組織今天發推特寫道，緊急項目負責人麥克‧雷恩（Mike Ryan）表示，「我們對於李文亮醫師的逝去感到相當難過。所有人都應該稱頌李在對抗新型冠狀病毒（2019nCoV）方面作出的貢獻」。

但約3個小時後，世界衛生組織發文解釋，由於媒體在記者會上問及李文亮過世新聞，緊急項目負責人麥克‧雷恩才對此表示慰問。文末強調，「世界衛生組織沒有李醫師動態的資訊」。

經查，麥克‧雷恩的悼念文章已遭刪除。網友們在世衛澄清文章底下回應，「偽裝的慰問！」、「我覺得難過。太噁心了」、「他（李）因『散播謠言』遭『穩定優先』的制度監禁。RIP。同時，世衛組織稱這種制度『透明』，真是諷刺」、 「WHO是殺死李醫生的兇手之一，因為你們幫助中國」。

世界衛生組織原文

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.



WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7 — World Health Organization （WHO） （@WHO） February 6, 2020

世界衛生組織發文澄清，世衛沒有「李醫師動態的資訊」。（擷取自推特）

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