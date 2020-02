武漢肺炎》悼念李文亮卻刪文！WHO惹怒全球網友

2020-02-07 18:04:23

〔即時新聞/綜合報導〕最先揭露新型冠狀病毒(2019-nCoV,俗稱武漢肺炎)的中國醫生李文亮,於今(7)日凌晨病逝。世界衛生組織(WHO)稍早發推特悼念李文亮,隨後又緊急發文強調,這是WHO官員對逝世新聞表達慰問,但「WHO沒有李醫師動態的資訊」。

中國武漢中心醫院眼科醫師李文亮去年12月在私人群組提出新型冠狀病毒的防護預警。相關訊息在網上流傳後,公安局以發布不實言論為由,對李文亮提出警告,並要求寫訓誡書。數日後,李文亮出現症狀住院,並對官方否認「人傳人」、「醫護人員感染」等情事提出質疑。李文亮後來確認感染新型冠狀病毒,今天凌晨搶救無效,被院方證實病逝。

世界衛生組織今天發推特寫道,緊急項目負責人麥克‧雷恩(Mike Ryan)表示,「我們對於李文亮醫師的逝去感到相當難過。所有人都應該稱頌李在對抗新型冠狀病毒(2019nCoV)方面作出的貢獻」。

但約3個小時後,世界衛生組織發文解釋,由於媒體在記者會上問及李文亮過世新聞,緊急項目負責人麥克‧雷恩才對此表示慰問。文末強調,「世界衛生組織沒有李醫師動態的資訊」。

經查,麥克‧雷恩的悼念文章已遭刪除。網友們在世衛澄清文章底下回應,「偽裝的慰問!」、「我覺得難過。太噁心了」、「他(李)因『散播謠言』遭『穩定優先』的制度監禁。RIP。同時,世衛組織稱這種制度『透明』,真是諷刺」、 「WHO是殺死李醫生的兇手之一,因為你們幫助中國」。

At today's #2019nCoV media briefing @DrMikeRyan was asked about reports that Dr Li Wenliang had passed away, and he expressed condolences.



WHO has no information on the status of Dr Li. pic.twitter.com/59UzWpcfa7