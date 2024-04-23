伊朗攻擊以色列成果不如預期 中國可能改變對台入侵計畫

伊朗大約有300多架無人機攻擊並發射飛彈，襲擊以色列。示意圖。（美聯社）

2024/04/23 23:27

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗日前大約有300多架無人機攻擊，並發射飛彈襲擊以色列，但以色列及其盟友，擊落了大部分的飛彈，面對如此密集的攻擊也不見效果。《商業內幕》報導認為，中國將分析伊朗對以色列這次行動的失敗，修改對台灣的軍事行動。

《商業內幕》 （BusinessInsider）報導，美台商業全國委員會（US-Taiwan Business Council）主席哈蒙德－錢伯斯（Rupert Hammond-Chambers）表示，中國可能會加以研究此一事件，改進其中伊朗的缺點，找出如何對抗密集攔截的技術，進而瓦解台灣以及軍事同盟。

請繼續往下閱讀...

報導指出，就像以色列一樣，台北希望在遭受攻擊時，能夠獲得美國的支援。美國眾議院週六舉行海外軍事援助投票，結果為批准通過，610億美元（約新台幣1.9兆元）提供給烏克蘭、以色列，還有大約80億美元（約新台幣2607.6億元），將用於印太地區，台灣將會獲得一部分。

哈蒙德－錢伯斯說：「他們將分析這次行動所發生的細節，不僅是伊朗的攻擊方式，還有我們（以色列與盟友）的回應方式。軍事行動裡，無人機和飛彈的殺傷率非常高，研究該如何攔截飛彈及無人機的技術，是中國軍隊的勝利方式，他們會想盡辦法削弱台灣的攔截手段。」

美國海軍情報局（The Office of Naval Intelligence）前司令斯圖德曼（Mike Studeman）發出警告，稱中國似乎正在「走向戰爭」。斯圖德曼在《岩石上的戰爭》的一篇文章中寫道：「中國的戰爭機器正在快速發展。」他說，在2020年中國加快了軍事進度，希望擁有更龐大的現代化軍隊，能夠快速入侵台灣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法