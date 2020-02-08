武漢肺炎》病毒隱匿性強大 北京一患者3度檢測呈陰性

北京市武漢肺炎疫情嚴峻，一家購物中心外牆掛起團結抗疫的看板。（路透）

2020-02-08 15:44:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在各界努力對抗2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）之際，中國媒體《新京報》指出，北京市中日醫院日前出現一名進行3次病毒核酸檢測均為陰性，最後透過肺泡灌洗檢測才確診罹患武漢肺炎的患者，顯示此種病毒深具「隱匿性」，對防疫帶來另一層重大考驗。

據報導，中國網路上7日下午傳出一起來自「中日醫院新冠防控領導小組」的消息，指一名從武漢赴京的發燒肺炎患者，入院前經過3次咽拭子新型冠狀病毒核酸檢測均為陰性，甲流（A型流感）核酸檢測陽性，因此1月30日以「重症甲流」入院治療。

請繼續往下閱讀...

然而，患者入院後插管上呼吸機，透過肺泡灌洗檢測才發現新型冠狀病毒核酸陽性，當時已是2月5日，目前正等待轉往定點醫院。

報導引述北京衛生部門相關負責人證實，該名病例確實存在；北京一位「三甲醫院」（三級甲等醫院，為中國醫院分級制度中的最高級別）呼吸科醫師也透露，醫院內部已經將此案例通知給員工，應當屬實。

該醫生另表示，以常規程序而言，若對疑似患者進行2次咽拭子核酸檢測，出現1次陽性代表確診，出現2次陰性則基本上可排除感染，但3次咽拭子新型冠狀病毒核酸檢測結果均為陰性，說明病毒隱匿性很強。

北京世紀壇醫院呼吸內科主任醫師丁新民指出，病變發生在肺部，即下呼吸道，有時上呼吸道咽喉部找不到病原。因此，會出現該病例透過肺泡灌洗檢測才確診陽性的情況；而現在很難做到對每一例疑似患者都進行下呼吸道標本採樣，這為武漢肺炎確診帶來一定挑戰。

丁認為，該病例顯示，應對出院病患的管理多加思考和重視，惟目前僅是個案，一般民眾毋須恐慌。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法