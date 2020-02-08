武漢肺炎》中國防疫束手無策 美宣布捐30億元控制疫情

美國國務卿龐皮歐7日說，美國準備投入1億美元（約新台幣30億元）援助中國和其他國家對抗武漢肺炎。（法新社資料照）

2020-02-08 08:19:24

〔即時新聞／綜合報導〕2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續蔓延，全球確診病例已經突破3萬例，死亡超過700例，美國國務卿龐皮歐7日說，美國準備投入1億美元（約新台幣30億元）援助中國和其他國家對抗武漢肺炎。

龐皮歐7日發表聲明指出，美國國務院本週已經向中國捐贈近17.8噸的醫療用品，包括口罩、醫療工作服、醫用紗布、呼吸機和其它重要醫用物資。美國政府還宣布準備動用多達1億美元的資金，協助中國和其他受災國遏制和打擊新型冠狀病毒，這些資金將透過直接和多邊組織向這些地區送達。

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龐皮歐表示，過去20年中，美國透過「美國國際開發署」（USAID）投資超過10億美元，以加強25個以上國家在預防、發現和應對現有和正在出現的傳染病威脅方面的能力。自2015年以來，根據美國對全球健康安全議程（GHSA）的承諾，幫助改善了監視和實驗室系統、通訊風險、疫情處理，並應對日益增長的抗微生物藥物耐藥性威脅。

龐皮歐強調，「這一承諾，連同美國私營部門慷慨捐贈的數億美元，顯示了美國在應對疫情方面的強大領導力。」龐皮歐還說，「美國現在是將來也會是世界上最慷慨的資助國家。我們鼓勵世界其它國家能一樣做出奉獻。共同努力，我們可以產生深遠的影響，以遏制這種不斷增長的威脅。」

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