波音又出包！客機剛起飛「輪胎脫落」 緊急折返降落爆巨響

2024/04/24 18:27

吳裕堯/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國飛機製造商「波音」(Boeing)今年起風波不斷,接連有各種事故發生,引起各界關注。南非薩法航空(FlySafair)一架737客機日前起飛時竟有一顆輪胎當場脫落,最終被迫緊急返航,降落過程中起落架和右翼受損,現場傳出巨響和陣陣濃煙。

綜合外媒報導,這起事件發生在21日,南非薩法航空載滿乘客的FA212航班,從奧利弗坦博國際機場(OR Tambo International Airport)起飛,突然有一顆輪胎脫落,機長只好返航。事發畫面顯示,失去輪胎的輪軸直接與地面接觸,冒出煙霧,不到幾秒後就爆出一聲巨響,滑行過程中持續發出尖銳聲響。

報導指出,根據事後照片顯示,這架客機的起落架及右翼都部分損壞。所幸這起意外未造成人員傷亡,這歸功於觀察力敏銳的地勤人員,他們在FA212升空後立即注意到輪胎脫落。據悉,FA212最終以低空滑翔方式降落,機上乘客搭另一架備用機飛往目的地

薩法航空發言人戈登(Kirby Gordon)說明,「機組員得知輪胎掉落後決定返回約堡,在派瑞斯(Parys)空域盤旋,消耗燃料來減輕飛機重量」,接著客機低空飛過機場以便專家評估起落架狀況,才放行飛機降落跑道,乘客隨後改搭備用機飛往開普敦。至於近期以飽受爭議的波音公司,對此拒絕回應。

???? A Flysafair Boeing 737 lost one of its left rear wheels on take-off from Johannesburg to Cape Town today. Flight FA212 took off at 11.32AM and landed back safely at 2.06PM after burning fuel which included low fly past over OR Tambo Int for emergency services to assess damage pic.twitter.com/5pny2SR3Mt