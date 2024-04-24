為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

波音又出包！客機剛起飛「輪胎脫落」 緊急折返降落爆巨響

南非薩法航空（FlySafair）737客機起飛時竟有一顆輪胎當場脫落，緊急返航。（圖擷取自@zimlive 社群平台「X」）

南非薩法航空（FlySafair）737客機起飛時竟有一顆輪胎當場脫落，緊急返航。（圖擷取自@zimlive 社群平台「X」）

2024/04/24 18:27

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國飛機製造商「波音」（Boeing）今年起風波不斷，接連有各種事故發生，引起各界關注。南非薩法航空（FlySafair）一架737客機日前起飛時竟有一顆輪胎當場脫落，最終被迫緊急返航，降落過程中起落架和右翼受損，現場傳出巨響和陣陣濃煙。

綜合外媒報導，這起事件發生在21日，南非薩法航空載滿乘客的FA212航班，從奧利弗坦博國際機場（OR Tambo International Airport）起飛，突然有一顆輪胎脫落，機長只好返航。事發畫面顯示，失去輪胎的輪軸直接與地面接觸，冒出煙霧，不到幾秒後就爆出一聲巨響，滑行過程中持續發出尖銳聲響。

報導指出，根據事後照片顯示，這架客機的起落架及右翼都部分損壞。所幸這起意外未造成人員傷亡，這歸功於觀察力敏銳的地勤人員，他們在FA212升空後立即注意到輪胎脫落。據悉，FA212最終以低空滑翔方式降落，機上乘客搭另一架備用機飛往目的地

薩法航空發言人戈登（Kirby Gordon）說明，「機組員得知輪胎掉落後決定返回約堡，在派瑞斯（Parys）空域盤旋，消耗燃料來減輕飛機重量」，接著客機低空飛過機場以便專家評估起落架狀況，才放行飛機降落跑道，乘客隨後改搭備用機飛往開普敦。至於近期以飽受爭議的波音公司，對此拒絕回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
1週出包5次！ 美聯合航空航班又因「維護問題」被迫緊急返航
2024/03/13 14:35

1週出包5次！ 美聯合航空航班又因「維護問題」被迫緊急返航
都是波音737！機瘟輪到西南航空 飛賭城航班驚傳引擎起火
2024/04/05 12:37

都是波音737！機瘟輪到西南航空 飛賭城航班驚傳引擎起火

買債券不必等降息！這檔基金幫您精選收益~
畫面曝光！西南航空波音737引擎罩脫落「隨風擺盪」
2024/04/08 08:01

畫面曝光！西南航空波音737引擎罩脫落「隨風擺盪」
波音又出狀況！聯航本月已12起事故 飛巴黎班機引擎故障轉降丹佛
2024/03/30 16:51

波音又出狀況！聯航本月已12起事故 飛巴黎班機引擎故障轉降丹佛

金屬中心八連霸愛迪生獎 勇奪1銀2銅
波音再出包！ 聯合航空機上馬桶突故障 「屎溢客艙」緊急返航
2024/04/01 15:30

波音再出包！ 聯合航空機上馬桶突故障 「屎溢客艙」緊急返航
阿拉斯加航空波音客機洗手台突故障 水沖出廁所「淹沒機艙走道」
2024/04/02 15:38

阿拉斯加航空波音客機洗手台突故障 水沖出廁所「淹沒機艙走道」
國際今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播