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海豚竟遭槍殺！大腦、心臟中彈慘死 美國海洋署懸賞緝凶

寬吻海豚慘遭射殺，陳屍海灘。（擷取自NOAA官網）

寬吻海豚慘遭射殺，陳屍海灘。（擷取自NOAA官網）

2024/04/24 19:47

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國日前發生一起令人髮指的獵殺動物事件，一隻可憐的海豚慘遭射殺，被人們發現陳屍海灘。當局祭出懸賞令緝凶。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）昨天（23日）發布公告指出，近期接獲通報，上月13日在路易斯安那州卡梅倫堂區的西梅海灘（West Mae’s Beach）上發現一隻死亡的寬吻海豚（Tursiops truncatus），身上發現遭開槍傷口。

NOAA指出，這隻寬吻海豚正值青少年，位於路易斯安那州新奧爾良（New Orleans）的「奧杜邦水族館」（Audubon Aquarium）已回收這隻可憐海豚的遺體，移交「奧杜邦自然研究所」（Audubon Nature Institute）驗屍，發現體內有多顆子彈，分布於大腦、脊髓和心臟。

目前NOAA正在調查此案，祭出2萬美元（約新台幣65萬）的懸賞令，希望民眾提供線索，協助緝凶。根據美國「海洋哺乳動物保護法」（Marine Mammal Protection Act），騷擾、傷害、殺害甚至餵食動物都是違法的，違者可處以最高10萬美元（約新台幣326萬）的罰款和最高1年的監禁。

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