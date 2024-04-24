全日空波音787客機降落北海道「機翼冒白煙」 機上211人平安
2024/04/24 18:30
黃筱薇／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕日本全日空（ANA）一架波音787-8客機，在今（24）日當地時間下午5點40分（台灣時間下午4點40分）降落北海道新千歲機場不久，機翼突然冒出一陣白色濃煙，消防局獲報立即趕往現場。日媒指出，機上211人未傳出傷亡，但飛機目前仍停在跑道上，機場也宣布關閉其中一條跑道。
綜合日媒報導，全日空一架編號ANA71的航班，載著202名乘客及9名機組員，在今日下午4點從東京羽田機場出發，並於5點35分降落新千歲機場，隨後機翼開始冒煙。千歲市消防局表示，他們接獲新千歲機場消防局的緊急通報，表明「機翼冒煙了」。
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千歲市消防局立即出動6輛消防車到場，警方等相關人員也趕赴現場，確認是否有人受傷。所幸飛機引擎停下後，機翼便不再冒出煙霧，但為預防萬一，目前仍停在跑道上接受調查。
全日空則發表聲明，已確認是飛機油壓系統問題，但不存在起火風險，雖然對安全沒有大礙，但飛機仍暫時在跑道上，準備以曳引車拖到停機坪。根據機場公司說法，受到這起事件影響，新千歲機場2條跑道已關閉一條，僅一條開放起降。
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