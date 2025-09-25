打臉藍白造謠中央失職 律師翻出1法規：花蓮縣府未依權責撤離民眾

根據106年農業部林保署公布的《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》，在「處理權責分工」的SOP明確寫下「地方政府要負責撤離通報、撤離及回報以及撤離解除的工作」。（圖擷取自李柏寬臉書）

受樺加沙颱風外圍環流夾帶豪雨影響，花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午發生潰流，重創下游光復鄉，造成嚴重傷亡。然而，正當各界把握黃金時間挺進災區救援的緊急時刻，花蓮縣府反而在第一時間與藍白政要聯手造謠中央政府失職、怒轟民進黨下台，推卸責言的冷血行徑讓當地災民與各界心寒，律師李柏寬也氣得翻出台灣有關「國有林地堰塞湖」法規，怒斥花蓮縣政府災前的不作為。

李柏寬昨在臉書發文表示，自己當律師的職業病，就是遇到任何「爭議」，第一步就先把相關法規找出來，因為通常「什麼事情」都會有法規。接著，他分享自己查到的資料，農業部林保署早民國106年（2017）就發布了《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》，裡面有著非常完整的查證、通報、應變、監測的機制。

李柏寬指出，在這個作業程序指引中第2.2節「處理權責分工」裡，SOP明確寫下「地方政府要負責撤離通報、撤離及回報以及撤離解除的工作」，他以這條規定來林保署的行動，確定林保署在22日上午7點，就已把光復鄉市區全部村里劃入警戒區；反觀花蓮縣政府，直到23日下午2點多溢流時，並未依照權責分工撤離民眾。

李柏寬表示，撇開政治立場，花蓮縣政府這次的不作為，顯然已違反了《國有林地堰塞湖應變標準作業程序》記載的規定，「法規一清二楚，任誰也無法抵賴」，同時將他自己查到的作業程序資料來源，附在貼文留言區，「因為這樣每個人就能檢視誰有照規定做，誰沒照規定做，真相和責任也就能釐清了。」

馬太鞍溪堰塞湖自今年7月底形成後，當時雖尚未有立即潰堤危險，農業部林保署仍啟動緊急調查，並通報中央政府早與各相關單位啟動防災機制，展開持續2個月的定期監測，即時更新馬太鞍溪潰壩影響範圍、調整避難疏散等。行政院也指示成立堰塞湖跨部會專家小組，明確分工由林保署負責監測、花蓮縣府負責當地民眾疏散撤離工作，但有知情人士爆料，花蓮縣府曾僅派沒有事權與決定權的人與會。

樺加沙颱風形成後，林保署擔憂擔颱風挾帶豪雨影響馬太鞍溪堰塞湖，先於19日舉行會議，當時花蓮縣府表示無法實體參與，因此花蓮縣消防局、農業處、民政單位、光復鄉公所人員採線上參與。氣象署預估花蓮縣山區降雨量可能導致堰塞湖溢流，林保署於21日起開始通知花蓮縣府，儘速針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離工作，直到23日下午溢流前，林保署前後總計通報花蓮縣府9次。

