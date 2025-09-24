人明明在韓國！ 傅崐萁護妻瞎扯：徐榛蔚週日就在聯繫、週一坐鎮撤離

行政院長卓榮泰今（24）日到花蓮光復鄉成立前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，不過，立法院國民黨團總召傅崐萁不斷插話，竟還說，「花蓮縣長徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一就坐鎮開始撤離」。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生溢流，造成嚴重災情，行政院長卓榮泰今（24）日到花蓮光復鄉前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，不過，立法院國民黨總召傅崐萁不斷插話，竟還說，「花蓮縣長徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一就坐鎮開始撤離」。

徐榛蔚是18日率領縣府團隊訪問日韓，22日傍晚才緊急返台。不過，傅崐萁竟表示，「徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一坐鎮開始撤離」，也謝謝軍方協助與主責單位光復鄉公所，大家一起來協助撤離，但是在垂直撤離的部分，就是行政院三種撤離方式的其中一種，憑藉的是什麼，農業部給大家告訴的資訊，溢流的時間70分鐘到120分鐘。

因為傅崐萁冗長的發言，卓揆表示，時間寶貴，他還有兩三個地方要看，「針對今天開始要處理的問題，就未來再來談，我們來看看今天要解決的問題，重要的是哪裡，我們去看看，我還有兩三個...」

卓揆話還沒說完，傅崐萁再度插話表示，昨天早上在行政院災防中心，現在行政院災防中心所聽到的報告，提出的報告，上面講溢流，行政院新聞稿也是溢流，結果是潰堤，昨天的報告也都在這裡，災防中心的報告時間遠遠不是70分鐘到120分鐘。

傅崐萁說，「農業部長在8月13日講得很清楚，沒有立即性的危險...」，在場的農業部長陳駿季回說，「那是針對楊柳颱風...」，傅崐萁再度打插說，600億元給善後，處理堰塞湖，「什麼針對哪一個颱風」？

卓揆表示，「這樣的討論沒有意義，我們是要解決今天的問題，要講可以去立法院講，明天都可以講，後天也可以講！如果縣長沒有發言的話...我們要到地方去！」

傅崐萁說，「院長要講話要講清楚話，人民相信行政院沒有立即性的問題，這就是政院的態度！」民進黨立委伯洋則回嗆，「我們要救災啦！」

