為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    人明明在韓國！ 傅崐萁護妻瞎扯：徐榛蔚週日就在聯繫、週一坐鎮撤離

    行政院長卓榮泰今（24）日到花蓮光復鄉成立前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，不過，立法院國民黨團總召傅崐萁不斷插話，竟還說，「花蓮縣長徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一就坐鎮開始撤離」。（資料照）

    行政院長卓榮泰今（24）日到花蓮光復鄉成立前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，不過，立法院國民黨團總召傅崐萁不斷插話，竟還說，「花蓮縣長徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一就坐鎮開始撤離」。（資料照）

    2025/09/24 15:44

    〔記者鍾麗華／台北報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖昨天下午發生溢流，造成嚴重災情，行政院長卓榮泰今（24）日到花蓮光復鄉前進協調所，聽取堰塞湖災害說明及災後處置情形，不過，立法院國民黨總召傅崐萁不斷插話，竟還說，「花蓮縣長徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一就坐鎮開始撤離」。

    徐榛蔚是18日率領縣府團隊訪問日韓，22日傍晚才緊急返台。不過，傅崐萁竟表示，「徐榛蔚從星期日就在聯繫，星期一坐鎮開始撤離」，也謝謝軍方協助與主責單位光復鄉公所，大家一起來協助撤離，但是在垂直撤離的部分，就是行政院三種撤離方式的其中一種，憑藉的是什麼，農業部給大家告訴的資訊，溢流的時間70分鐘到120分鐘。

    因為傅崐萁冗長的發言，卓揆表示，時間寶貴，他還有兩三個地方要看，「針對今天開始要處理的問題，就未來再來談，我們來看看今天要解決的問題，重要的是哪裡，我們去看看，我還有兩三個...」

    卓揆話還沒說完，傅崐萁再度插話表示，昨天早上在行政院災防中心，現在行政院災防中心所聽到的報告，提出的報告，上面講溢流，行政院新聞稿也是溢流，結果是潰堤，昨天的報告也都在這裡，災防中心的報告時間遠遠不是70分鐘到120分鐘。

    傅崐萁說，「農業部長在8月13日講得很清楚，沒有立即性的危險...」，在場的農業部長陳駿季回說，「那是針對楊柳颱風...」，傅崐萁再度打插說，600億元給善後，處理堰塞湖，「什麼針對哪一個颱風」？

    卓揆表示，「這樣的討論沒有意義，我們是要解決今天的問題，要講可以去立法院講，明天都可以講，後天也可以講！如果縣長沒有發言的話...我們要到地方去！」

    傅崐萁說，「院長要講話要講清楚話，人民相信行政院沒有立即性的問題，這就是政院的態度！」民進黨立委伯洋則回嗆，「我們要救災啦！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播