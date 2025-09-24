為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    批傅崐萁先拍片卸責 綠委：農業部9/22就要縣府撤離居民

    國民黨立委傅崐萁（左）、夫人徐臻蔚（右）。（資料照）

    2025/09/24 14:45

    〔記者李文馨／台北報導〕馬太鞍溪堰塞湖溢流釀嚴重災情，目前造成14死、18傷，最新失聯人數統計118人。民進黨立委林楚茵表示，馬太鞍溪堰塞湖監控與警訊由中央負責發出，但真正的撤離權責在「地方政府」，而農業部9月22日上午7時就要求花蓮縣政府即刻撤離居民，但未見縣府有任何「強制撤離」措施，直批「傅崐萁昨晚的影片只是害怕被檢討的卸責！」

    傅崐萁8月13日在立院黨團協商時，要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，他昨指農業部稱沒有立即潰堤危險才告吹，隨即網路流傳大量相關影片，但檢視8月13日當時協商完整影片，農業部長陳駿季當下回應指出，專家討論指出當地土石鬆軟，若貿然開挖溢流道，會有高風險，但農業部仍會努力去做。

    林楚茵也還原時間序，9月21日，中央災害應變中心指揮官、內政部長劉世芳要求隔日撤離1800戶，請縣府確認名單；9月22日上午7時，農業部發公文要求花蓮縣政府執行強制撤離；9月23日上午堰塞湖溢堤。

    林楚茵說，花蓮縣長徐榛蔚9月18日在國外是事實，9月22日下午回到桃園機場也是事實，9月19日農業部已召開會議，縣政府卻沒有一個機關首長可以實體出席 。即使林保署公告「紅色警戒」，花蓮縣政府也未見「強制撤離」措施，她直言，「傅崐萁昨晚的影片只是害怕被檢討的卸責！」

