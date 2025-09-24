批中央對非綠執政縣市「大小眼」 黃國昌：民眾黨將嚴肅究責

民眾黨主席黃國昌。（記者王藝菘攝）

2025/09/24 16:08

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨今舉行中央委員會，會議一開始即針對花蓮發生的嚴重災情默哀祈福，除表達對花蓮的關心，黃國昌責成副秘書長黃成峻帶隊前往花蓮，統合地方黨部的人力物力投入救災活動；白委林憶君委員也將率藥師團隊，深入花蓮協助藥品等物資的救急，期盼能為花蓮盡一份心力。

黃國昌強調，中央政府對於非民進黨執政縣市的大小眼，今年8月處理災後重建特別條例時，就已經提醒行政院農業部陳駿季要採取積極作為，然而當時陳駿季部長卻說「沒有立即的危險」，如今卻發生嚴重的死傷災情。目前仍希望以救災為重，待復原工作結束後，台灣民眾黨會嚴肅究責。

此外，政策會執行長賴香伶今日在會中也報告有關「聯合政府研析小組」工作推展進程，研究方向聚焦3大主軸包含「團結台灣解決對立」、「採納國際找尋共識」、「跨黨合作地方先行」，進行政策性的研究與探討，並且積極籌辦第1場聯合政府研討會。

黃國昌主席也在會中引用國外學者Adrián Albala、Josep Maria Reniu所提出的「第四代聯合政府」的構想，檢視聯合政府如何在中央與地方不同層次的「垂直化」整合，拓展關注的視野不僅限於「由上而下」的觀點，若反向思考「由下而上」的路徑，更能強化聯合政府的夥伴關係。

為延續創黨主席柯文哲在2024總統大選期間所提出聯合政府的構想，民眾黨在9月初由黃國昌主席指示政策會執行長賴香伶，積極籌組「聯合政府研析小組」，參考國際間的民主國家的經驗，進一步探討台灣可行的方案，目前正積極網羅民間、學界等專家學者，共同加入討論，並在近期舉辦第一次的研討會，讓社會大眾共同參與。

黃國昌強調，聯合政府不該被特定政治人物用「分贓、分食權力」來污名化，而是以理論、循序漸進的方式建立制度，長遠且有效的運作，為台灣開啟新的政治典範，避免國家長期陷入內耗，忽略國家整體發展的重要。

