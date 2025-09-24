徐榛蔚到殯儀館慰問 罹難者家屬怒批：沒人通知撤離

花蓮縣長徐榛蔚今天下午五點多到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（記者王錦義攝）

2025/09/24 17:56

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚今天傍晚5點多到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離，他在家看到水來救趕快牽著母親逃，但大水來的太快，但水真的淹太高，「媽媽可能是不想讓自己一起淹死」，把手撥開往下沉沒，最後不幸罹難，他生氣地說，昨天沒人叫他們撤離，如今家破人亡，姊姊到現在還不知下落。

徐榛蔚安慰家屬說：「都有派人廣播，村鄰長也會逐戶通知」，但劉先生不滿的說，佛祖街一帶根本就沒人收到需要撤離的通知，他跟鄰居都是看到水來了才開始跑，他希望縣長主持公道。劉先生說，昨天看到水進來時，還沒走到門口就已經深及腰部，趕緊拉著媽媽的手要逃出去，沒想到一轉身水就淹到鼻子，當下聲嘶力竭大喊「媽媽抓緊我」，沒想到最後媽媽竟把他的手撥開。

請繼續往下閱讀...

劉先生說，由於水很快就上來，自己只能爬上屋頂等待救援，早上也沒人叫他們撤離，水災來時拉著媽媽要逃，但水真的淹太高，想到媽媽過去為了照顧孩子吃很多苦，感到非常難過。而且住在對面的姊姊也不知下落，他跟救難人員說佛祖街裡面還有很多人，卻被回一句：「活人優先」。

花蓮縣長徐榛蔚今天下午五點多到瑞穗生命園區關心罹難者家屬，其中母親罹難的劉先生向縣長抱怨說，23日都沒有人通知需要撤離。（記者王錦義攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法