    媒體「不公平監督」綠營首長 李忠憲：讓花蓮政治人物有恃無恐

    2025/09/25 11:54 即時新聞／綜合報導
    學者批花蓮的政治人物有恃無恐，媒體不公平的監督讓他們為所欲為。圖為立委傅崐萁。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，也引發責任歸屬爭議。成大教授李忠憲表示，媒體的不公平監督，意外地成為台南人民想像不到的意外好處，「意外地保護了我們」。他指出，這次嚴重災情，歸咎到最主要原因是花蓮縣的縣長跟立委都是國民黨，因此就讓花蓮的政治人物有恃無恐，媒體不公平的監督讓他們為所欲為。

    李忠憲今日在臉書發文表示，住在台南感覺相對安全，原因是台灣大部分媒體不公平的特別監督綠營的縣市長，這種監督的力量強大到可以減少、甚至避免危險的發生。這是因為中國統戰，對居住在台南人民想像不到的意外好處。「看黃國昌跟王鴻薇他們那樣子的說法，完全規避花蓮縣政府應該要為光復堰塞湖災難的責任。」

    李忠憲說，當災害或不幸發生的時候，正常人會同情協助受難的人，有強烈想像力的人也會感同身受，這是所謂從別人的經驗汲取教訓。

    他表示，他也想叫賴清德跟卓榮泰為這次的事件負責，但想想歸咎到最主要原因，是花蓮縣的縣長跟立委都是國民黨，因此就讓花蓮的政治人物有恃無恐，媒體不公平的監督讓他們為所欲為。

