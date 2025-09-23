花蓮堰塞湖溢流釀洪災 傅崐萁甩鍋要求中央解決挨轟！

國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕受樺加沙外圍環流影響，花蓮下起超大豪雨，馬太鞍溪上游堰塞湖今（23日）溢流，下游光復鄉慘遭洪水淹沒，馬太鞍溪橋也被沖斷。國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁要求行政院「負起責任」解決，大批網友砲轟又甩鍋給中央。對此，政治工作者周軒曬出農業部林保署針對馬太鞍堰塞湖的監測紀實，狠狠打臉傅崐萁。

針對馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，傅崐萁今天在災害應變中心表示，該堰塞湖積蓄水量龐大，若崩潰恐將造成巨大災難，而他早在8月13日立院朝野協商丹娜絲災後重建特別條例時，就以附帶決議納入堰塞湖工程，但當時農業部評估沒有立即潰堤危險，且開挖溢洪道風險高，無法在一年內完成清除工作，結果很不幸地今天發生溢堤，希望作為主管機關的行政院負起責任來，提出長遠且完整的解決方案，國會和地方政府都會全力支持。

傅崐萁的發言隨即被轉發，網友紛紛砲轟「實在看不太懂為什麼現在各地方縣市出了問題全部都要政府來做？那還要這些縣市首長幹嘛？」、「中央警告地方不執行，錢拿了又要中央負責，花蓮人選你要幹嘛？光復淹水就你跟你老婆要負最大責任啦！」、「又開始推卸責任了」、「什麼問題都賴給中央，那設這些縣市首長有什麼用，只要地方一出事就推中央出來擋槍的戲碼百演不膩」、「花蓮王丟給中央，然後老百姓繼續投藍白，然後繼續砍預算，然後天災繼續扯賴清德跟綠共，無限循環」、「又來甩鍋這套了」、「啥都不行，推卸職責你最行！」、「地方的災害負責是地方政府喔，不然我們之前風災，台南市長是被罵好玩的嗎？」

周軒也在臉書曬出馬太鞍溪堰塞湖監測紀實，「我看花蓮王與后一個剛從國外回來，就開始針對今天馬太鞍溪堰塞湖溢流的災情噴口水，好像別人都沒做事，他們最厲害，下面剛好有資料，我們就來看看誰無心縣政。行政院很盡責的在做事，剛回國（指花蓮縣長徐榛蔚匆匆從韓國趕回台）的麻煩安靜一點，大家都在忙。」

農業部林保署針對馬太鞍堰塞湖相關工作事記如下：

⚫7/26花蓮分署立即成立堰塞湖應變小組，完成查證、通報下游留意災害風險

⚫7/26、7/27、8/4空勤總隊直升機空勘3次，掌握堰塞湖狀況，並降落壩頂評估裝設水位計

⚫7/26起航遙測分署執行航拍取像任務17次，完成航照影像解算與立體建模，計算堰塞湖蓄水量與上升速率

⚫7/26〜8/3完成堰塞湖量體分析、災害風險初步評估、建立防災預警機制

⚫8/1林業保育署召開專家工作會議，研商後續應變處置重點

⚫8/6花蓮分署邀集下游單位召開防災分工協調會

⚫8/7林業保育署廖副署長率隊現勘並拜會花蓮縣政府，協商疏散撤離及應變作為，饒秘書長指示請消防局主政協調各局處積極應處

⚫8/11花蓮縣政府召開保全戶疏散撤離因應作為研商會議

⚫8/12林業保育署召開第一次專家諮詢會議

⚫8/12因應楊柳颱風，花蓮縣政府啟動預防性疏散避難，完成697人撤離工作

⚫8/12〜8/15花蓮分署於萬榮鄉、光復鄉及鳳林鎮召開4場地方說明會

⚫8/14堰塞湖應變小組會議解除警戒管制

⚫8/20林業保育署召開第二次專家諮詢會議、湖區架設水位計、農業部成立專案小組

⚫8/27農業部成立專案小組召開第一次會議，設三工作分組，分別研訂重要工作項目並設定管制時程

⚫8/28花蓮分署召開河道疏濬協調分工會議，達成9月底前疏濬60萬噸總量目標

⚫8/27-9/4花蓮分署深山特遣隊9人徒步前往探勘下切至湖區路線

⚫9/8農業部專案小組工作分組會議，決議請就各類天候情境（包括地震）分別訂定警戒標準，適時發布警訊

⚫9/9內政部召開專案會議，研商地震超越基準值後，如何既有警戒機制與警報發布手段，讓民眾收到訊息快速自主疏散撤離

⚫9/11林業保育署召開地震之預警與發布機制研商會議，於超越震度基準時立即由縣府消防局發送細胞廣播簡訊予民眾

⚫9/15行政院政務會議馬太鞍溪堰塞湖應處報告案，向院長簡報說明完整因應作為及成果

⚫9/17花蓮縣政府召開疏散撤離專案小組分工會議，確認由縣農業處主政、相關局處配合辦理

⚫9/19農業部專案小組召開第2次會議

