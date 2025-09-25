堰塞湖重災 翁曉玲：中央要求稱「溢流」別用「潰堤」掩飾失職

花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日下午溢流，光復地區淹水，24日積水漸退，市區卻積滿厚厚的淤泥，滿目瘡痍。（資料照，記者羅沛德攝）

2025/09/25 10:12

〔記者劉宛琳／台北報導〕樺加沙颱風外圍環流夾帶豪雨，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創花蓮縣光復鄉。國民黨立委翁曉玲表示，學者專家指該堰塞湖湖水約流出6000萬噸的水，推估量體減少75%，已清楚顯示不是只是「溢流」，更似「潰壩」或「潰堤」，結果農業部與災害防救辦公室通知媒體避免使用「第三波潰堤」改用「溢流」用詞，分明是此地無銀三百兩，想淡化堰塞湖潰堤的嚴重性及掩飾中央政府的失職無能。

翁曉玲表示，花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖發生潰壩，造成堰塞湖的湖水在短時間內大量宣洩，猶如海嘯，3、40分鐘的時間就已經淹沒了光復鄉多處村里，現已有十多人死亡 、100多人失蹤民眾，災情慘重，真令人心痛。

翁曉玲指出，根據專家學者的研析以及空拍機拍照看到，堰塞湖壩頂下切80公尺，面積縮小為50公頃，湖水約流出6000萬噸的水，水量約剩2300萬噸，推估量體減少75%，此已清楚顯示馬太鞍溪堰塞湖不是只是「溢流」而已，更似「潰壩」或「潰堤」，否則不會釀成如此大的災害。

翁曉玲表示，沒想到民進黨政府（指農業部與災害防救辦公室）竟然透過衛星電視公會通知各大電視媒體，有關馬太鞍堰塞湖報導，要避免使用「第三波潰堤」，改用「溢流」這個詞，這分明是此地無銀三百兩 ，想借用感覺上不那麼嚴重的「溢流」語詞，來淡化堰塞湖潰堤的嚴重性及掩飾中央政府的失職無能。

翁曉玲表示，馬太鞍溪堰塞湖的形成至少已有一年多的時間，上個月8月13日國民黨立委傅崐萁、鄭天財等提案做成 附帶決議， 要求農業部、經濟部、公共工程委員會等機關要盡速處理堰塞湖的問題，沒想到農業部抱著僥倖的心理，認為不會那麼快發生潰堤，沒有積極處理， 釀成今天如此嚴重災情。

翁曉玲說，要知道山林、河川、治水等事項都是中央政府的權責，地方政府無權、也無錢可以去處理，所以民進黨政府別只想推卸責任，把過錯推給花蓮縣政府，更不要把民眾當白痴，以為換個用詞就可以矇騙大家，混淆視聽 。

翁曉玲說，電視新聞一面倒的都講「溢流」，非常配合賴政府的行政指導，難怪會被批評是綠媒，因為這些電視新聞台早已失去了「監督政府」和「不服從」的勇氣。

