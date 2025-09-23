謠傳堰塞湖溢流沒通知 林保署：9次通報花蓮縣府 昨上午7時建議強制撤離

馬太鞍堰塞湖跨部會專案小組第1次會議在8月27日舉行，負責疏散、撤離當地民眾的花蓮縣府也是小組成員之一。（林保署提供）

2025/09/23 21:58

〔記者楊媛婷／台北報導〕有謠言稱林保署沒將馬太鞍堰塞湖溢流訊息告知花蓮縣府，甚至沒找縣府開會，林保署今（23日）表示，該署的花蓮分署直接和負責撤離、疏散當地民眾的花蓮縣府成立網路群組以即時傳達訊息，昨天上午7時更發布紅色警戒，並建議花蓮縣府強制撤離當地民眾，絕對第一時間告知，不解謠言從何而來。

7月21日因山崩形成的花蓮馬太鞍堰塞湖被衛星監控發現後，中央立刻啟動應變機制，並於7月26日設置水位計、空拍、衛星持續監測壩體是否穩定，在政院指示下更成立跨部會專案小組，該專案小組成員除林保署與農村水保署外，還有行政院災害防救辦公室、國家災害防救科技中心、國防部、交通部、原住民族委員會、經濟部水利署、內政部民政司、消防署、國土管理署等，以及花蓮縣府，並於8月27日舉行第1次會議。

隨樺加沙颱風可能影響台灣，更於上週五（9/19）舉行第2次會議。林保署表示，第2次會議時，花蓮縣府表示無法實體參與，因此花蓮縣消防局、農業處、民政單位、光復鄉公所人員採線上參與。

對於謠傳指中央都沒將堰塞湖訊息傳達給花蓮縣府，才導致光復鄉災情慘重，林保署表示，不解謠言從何而來，除發公文、傳警報給花蓮縣府外，還有從前天開始就發送細胞簡訊，為讓訊息可第一時間傳達給負責疏散當地民眾的花蓮縣府，林保署花蓮分署和花蓮縣府有成立網路即時群組，昨天隨氣象署預估花蓮縣山區受颱風影響累積降雨量將達500至800毫米，該降雨量經評估可能導致馬太鞍堰塞湖溢流，並對下游地區構成威脅，昨天上午7時就發布紅色警戒，並請花蓮縣府針對預估受影響範圍居民啟動強制疏散撤離工作。

林保署更直接列出通報花蓮縣府的訊息與時間序，9月21日上午11時通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖黃色警戒，9月22上午7時通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖紅色警戒，並建議花蓮縣府開始疏散受影響的下游民眾，今日零時零分到中午12時10分，5次通知花蓮縣府馬太鞍堰塞湖可能溢頂時間，並建議花蓮縣府儘速啟動當地疏散及封閉馬太鞍溪橋，今日下午3時通報花蓮縣府馬太鞍堰塞湖溢流，自21日迄今，總計通報花蓮縣府9次。

氣象署上週發布樺加紗颱風可能影響台灣，馬太鞍堰塞湖第2次跨部會專案小組會議隨即於9月19日舉行，林保署花蓮分署更和花蓮縣府成立網路群組，第一時間告知最新情況，並於22日上午7時發布紅色警戒，建議花蓮縣府啟動強制疏散撤離當地民眾作業。（林業保育署提供）

