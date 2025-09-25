本來就是地方責任！居民開砲徐榛蔚、傅崐萁：站著講話不腰疼

國民黨立委傅崐萁（圖左）、花蓮縣長徐榛蔚（圖右）。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，引發責任歸屬爭議。國民黨立委傅崐萁怒批中央，聲稱此為中央權責。對此，當地居民、文藝工作者「尉楷同學」指出，撤村疏散、災害宣導與居民安全保障，「這些本就是地方政府的責任」，在7月到8月期間多次相關會議，花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁都沒有出席，他怒斥傅崐萁、徐榛蔚：「你們憑什麼站著講話不腰疼！」

「尉楷同學」昨日在臉書發文表示，身為一個每天早晚都會在馬太鞍溪河堤「出沒」的居民，「真的覺得徐榛蔚和傅崐萁（還有那個不知道幹嘛用的吳建志議員），你們憑什麼站著講話不腰疼」？他指出，撤村疏散、災害宣導、居民安全保障，這些本就是地方政府的責任。

「尉楷同學」指出，早在7月多的時候就知道堰塞湖的形成，8月時也看到辛苦的工程人員開怪手和砂石車進行疏道。然而在7月到8月期間，多次相關會議上，縣長徐榛蔚與立委傅崐萁「都沒有出席」，甚至颱風將至時，徐更選擇不在花蓮，出國去韓國。當最需要地方政府承擔的時候，他們卻選擇缺席。

「尉楷同學」批評，就連堰塞湖溢堤前一晚，縣府僅以一張「解析度低、難以閱讀」的圖示，草率標示危險區域，而且疑似不到20分鐘就刪文，連熟悉網路操作的年輕人都看不懂，更何況是沒有網路能力的長者？這種不負責任的資訊發布，完全沒有達到地方政府應該做的有效預警的目的。

「尉楷同學」說，當前陣子大量砂石車、怪手進駐施工，居民看在眼裡，危險性眾所皆知，他自己每天經過河堤，看見工人在烈日與深夜施工，但縣府卻從未提供清楚的後續規劃或撤村說明。一個普通居民都知道「堰塞湖是危險的」，地方政府卻遲遲不作為，這才是最大的失職。

「尉楷同學」最後表示，花蓮縣政府不但沒有積極宣導，沒有在地巡迴告知，沒有清楚規劃疏散流程，反而在災害當下缺席、卸責、推託。花蓮縣政府必須正視這次的重大失職，否則這樣的漠視與缺席，終將再次將花蓮人民置於危險之中。

