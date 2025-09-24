花蓮光復重災藍白又轟中央 網諷：藍營縣市出包「賴給清德」

立法院國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁與藍白支持者痛批，花蓮發生的重大災情，全是中央政府與民進黨不負責任導致，推卸責任言行令全網傻眼。（圖擷取自社群平台、資料照，本報合成）

2025/09/24 14:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受颱風樺加沙外圍環流影響，花蓮下起超大豪雨，導致今年7月形成的馬太鞍溪上游堰塞湖昨（23日）下午潰流，造成下游光復鄉災情慘重。立法院國民黨團總召、花蓮縣立委傅崐萁對此控訴，是農業部毫無作為才釀成本次災情，藍白支持者也在網上輪番砲轟「民進黨不負責」，推卸責任發言令眾人傻眼。

網友則搬出一張從去年開始10月廣傳的圖片，在圖片上方寫著「民選市長擺爛時，要找誰負責？」，只見國民黨執政縣市在當地出事時，第一時間都是要求中央政府的「總統賴清德」負責，諷刺藍營只想要掌握權力，卻完全不想對選民負起任何責任，每次出事的第一、也是唯一的SOP，就是「推給中央、賴給清德」。

正當中央與地方透入救災工作期間，藍委傅崐萁竟要求行政院「負起責任」解決，聲稱自己在8月13日立院黨團協商時，自己要求將馬太鞍堰塞湖納「丹娜絲重建特別條款」，卻因農業部沒有立即潰堤危險而告吹。

傅崐萁指控行政院與農業部的發言一出，藍白支持者也在各大網路社群平台開始謠傳農業部、民進黨不負責任「無恥至極」，還宣稱不少青鳥、台派在花蓮發生災難後，瘋狂在網上發文嘲諷當地災民，痛批災難當前竟還有人有說出如此冷血無情、令人髮指且毫無人性的噁心發言，怒轟民進黨下台、支持者全應被關進監獄。

位於花蓮縣溪上游支流的馬太鞍溪，因7月26日颱風薇帕帶來的豪大雨，以及國有林地大規模崩塌，阻塞河道形成堰塞湖，當時雖尚未有立即潰堤危險，農業部林保署仍啟動緊急調查，並通報中央政府早與各相關單位啟動防災機制，之後更展開持續2個月的定期監測和評估，即時更新馬太鞍溪潰壩影響範圍，以及調整避難疏散作為。

行政院指示成立堰塞湖跨部會專家小組，並召開多次會議，同時分工林業保育署負責監測、花蓮縣府負責當地民眾疏散撤離工作，還讓雙方人員成立網路通訊群組，以即時告知堰塞湖最新情況。然而，有知情人士指出，花蓮縣府曾僅派沒有事權與決定權的人與會，詢問民眾撤離計畫進度時，更稱只是來開會，無法決定任何事。

另外，目前已有大批網友找出8月13日立院黨團協商當天的完整影片，農業部長陳駿季當下回應指出，專家討論指出當地土石鬆軟，若貿然開挖溢流道，會有高風險，但農業部仍會努力去做。鐵證內容不僅狠狠打臉傅崐萁說法，也證實藍白支持者瘋傳影片與圖文與事實不符，更被網友吐槽其一連串言坐實是在「帶風向」、「甩鍋卸責」。

