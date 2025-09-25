為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    王鴻薇稱陳駿季8月說「無立即潰堤危險」應下台 許美華列時序打臉

    王鴻薇24日批評農業部長陳駿季在8月面對質詢時稱堰塞湖「沒有立即潰堤的危險」，要求陳下台。許美華對此則質疑，陳駿季八月說「沒有立即潰堤的危險」哪有說錯？（資料照）

    2025/09/25 07:43

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖23日溢流，造成下游光復鄉14人死亡、災情慘重。國民黨立委王鴻薇24日批評農業部長陳駿季在8月面對質詢時稱堰塞湖「沒有立即潰堤的危險」，要求陳下台。反紫光奇遊團成員許美華對此則質疑，陳駿季八月說「沒有立即潰堤的危險」哪有說錯？應變中心是到9月21日收到豪雨預報、認為有立即危險才啟動緊急撤離，強調時序與邏輯上陳駿季並沒有錯。

    許美華24日深夜在臉書發文首先就批評：「我真的看不懂今天王鴻薇跟黃國昌在講什麼欸！」許美華提到，王黃兩人聲稱陳駿季8月說「沒有立即潰堤的危險」是「官僚殺人」，沒有「立即」潰堤的危險，所以當時不必立刻撤離，就是這樣。許反問：「請問大立委們，『立即』是什麼意思需要解釋嗎？是哪個字看不懂？」

    許美華提到，直到9月21日收到豪雨預告，認為會有「立即」的危險，所以中央緊急應變中心才在9月21日啟動緊急撤離，這樣有什麼不對？許美華質疑：「如果8月當時就強制撤離，居民被強制離家1個多月堰塞湖都沒事，中央政府不會被罵爆嗎？」

    許美華強調，事實是直到事發兩天前，應變中心才確認有「立即」危險必須強制撤離居民，結果在兩天後，也就是9月23日下午3點左右，發生堰塞湖溢流。許美華直言：「這不就完美證明，農業部長陳駿季八月說『沒有立即潰堤的危險』，當時這句話完全沒說錯嗎？！」

