郝龍斌：遺憾民進黨政府沒有全力救災 中央未助花蓮縣府撤離災民

國民黨主席候選人郝龍斌今日中午接受網路直播節目「直球對決」專訪。（截圖自網路）

針對這次花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成重大傷亡，國民黨主席候選人郝龍斌今日中午接受網路直播節目「直球對決」專訪時表示，很遺憾民進黨沒有全力救災，甚至綠營網軍不討論救災，還攻擊花蓮縣政府，他強調，中央應該與地方合力搶救災民，協助花蓮縣政府撤離災民，如果當初撤離時，民進黨政府的動員能量可以達到大罷免時期的一半，就不會發生今天如此嚴重的慘劇，他並批評民進黨一再強調不是「潰堤」而是「溢流」，根本就是「掩耳盜鈴」。

郝龍斌指出，9月21日下午內政部根據台大的模擬系統要求花蓮縣政府撤離1800多戶民眾，撤離人數一下暴增了7倍，當時中央政府應該確認花蓮縣政府的防災系統有無這個能力，既然內政部已經看到狀況，當時就該成立緊急應變中心，結合紅十字會、慈濟與花蓮縣政府進行搶救，他強調，花蓮縣政府的撤離能量明顯不足，中央政府卻沒給予協助，還批評花蓮縣政府，甚至有側翼進行攻擊，非常不應該！

對於綠營立委聯絡群組中，出現民進黨立委王定宇要求行政院與黨中央提出澄清且具殺傷力的訊息，以利後續反擊，郝龍斌表示，他很遺憾民進黨沒有全力救災，甚至網軍不討論救災，還攻擊花蓮縣政府。

有關這次花蓮災區撤離方案中有收容、依親、垂直避難等3種方式，郝龍斌指出，他不知道什麼是垂直避難，並強調自己過去擔任台北市長的經驗，危險地區都是強制驅離，每一個地方行政首長、區長都要確認每一戶人家成為空戶，而且只要災區劃設出來時，就應該淨空。

