花蓮縣府闢謠揭堰塞湖9次通報細節 網灌爆臉書轟：先救災才是重點

花蓮縣政府昨於臉書粉專發文闢謠。馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀台9線馬太鞍溪橋，造成光復地區淹水，24日積水漸退後，市區滿目瘡痍。（資料照）

馬太鞍溪堰塞湖潰流造成花蓮縣光復鄉重災，據統計林保署通報花蓮縣府9次。花蓮縣政府粉專昨發文闢謠是「累計第9次續報」，同時「請外界關注救災，不要製造恐慌與對立，中央、縣府與地方公所仍持續救災中」，大量網友看到PO文後留言痛斥「雖然是通報，難道縣府都不用做複查動作嗎？等出事了在甩鍋嗎？」、「這是重點嗎？救人才重要吧」。

花蓮縣政府昨於臉書粉專發文闢謠，內容提及有網傳謠言指出「中央（林保署）「9次通報花蓮縣政府建議9月22日上午7時強制撤離，事實上，第9次續報才是開始紅色警戒，9月22日上午開始強制撤離。所謂「9次通報」，是堰塞湖7月26日監測開始，累計至第9次續報。再者，9月21日傍晚5點，中央模擬警戒擴大7倍（245戶擴大至1801戶），縣府、鄉鎮公所與國軍隨即展開製作清冊，強制撤離工作與時間賽跑。」

花蓮縣政府強調，「中央、縣府與地方公所仍持續救災中。敬請外界關注救災，不要製造恐慌與對立。」

許多網友看到貼文後紛紛留言，不少網友怒罵「先救災才是首要工作，責任歸屬事後再追究，首長出去玩，回來馬上卸責，這是不對的」、「事實勝於雄辯，還不專心救災還在甩鍋給中央，光復鄉民要死多少人花蓮縣政府才有感覺！」、「不趕快救災 急著做圖卡推卸責任是什麼心態？」、「這是重點嗎？救人才重要吧......」、「雖然是通報，難道縣府都不用做複查動作嗎？等出事了在甩鍋嗎？」、「我媽媽中風病患，都沒藥了，現在還不知道藥能不能拿到，縣府還在嘰嘰歪歪的，到底要不要救災」。

