駁通報頻修改！林保署：花蓮堰塞湖撤離範圍沒變、人數由縣府掌握

花蓮縣馬太鞍堰塞湖23日下午溢流，農業部林保署在溢流前30小時通報「紅色警戒」，建請花蓮縣府強制撤離居民，並連發8次通報，不幸已知14人罹難，且都在強制撤離區內；有自稱「第一線的縣府人員」在網路上指林保署通報撤離人數從6百增到8千，才來不及；林保署今（25）日表示，從頭到尾建議撤離區域都一致，都是鳳林、萬榮、光復3鄉鎮12村里，至於撤離人數多少，是由熟悉當地戶政的花蓮縣政府掌握。

受樺加沙颱風外圍環流豪雨影響，馬太鞍堰塞湖在23日下午2時50分溢流，大量土石泥水沖進花蓮光復鄉，目前共有14人不幸死亡，並且都在劃定的強制撤離區內，卻有自稱花蓮基層人員在Dcard匿名發言，指林保署發布的9次通報單一直更改，將撤離人數愈加愈多，從6百人增加到8千人，並稱21日晚上內政部才確定要撤離多少人跟範圍，還稱「垂直避難」是「中央發明」，他們盡力做卻被罵，並強調花蓮縣長徐榛蔚「執政8年遇到天災不會是白癡」。

但這位自稱「第一線的縣府人員」」匿名說法，直接被林保署的通報單打臉，檢視林保署22日上午7時發布的通報單中，僅寫明堰塞湖若溢流後影響的區域範圍，「本次颱風可能造成堰塞湖水位快速抬升，造成壩頂溢流，為避免即將來襲的樺加沙颱風對堰塞湖下游鳳林、萬榮、光復等3鄉鎮12村里民眾生命安全造成威脅……林業保育署花蓮分署依防災應變程序通報建請花蓮縣政府配合通令三鄉鎮公所依權責啟動強制性疏散撤離工作」。在林保署的通報單中，只有地區範圍，根本沒有這位匿名人士所說的人數。

至於發給花蓮縣府的通報單，林保署表示，自21日上午11時就通報黃色警戒（依分工地方政府應開始「勸告」撤離區域內的民眾疏散避難），22日上午7時通知紅色警戒（建請地方政府執行撤離區域內民眾強制撤離疏散避難），並在23日上午0時0分到中午12時15分連發6個紅色警戒通報，通知花蓮縣府可能溢頂時間，並屢次建請花蓮縣府啟動疏散撤離工作與封閉馬太鞍溪橋，並在23日下午近3時發出馬太鞍堰塞湖溢頂通報。

林保署表示，所有通報單中針對堰塞湖溢流影響區域都一致，都是鳳林、萬榮、光復3鄉鎮12村里，當地有多少要撤離的人數與戶數，則是由熟悉與了解當地戶政的花蓮縣府所掌握。

另針對該匿名人士稱「垂直避難」法是中央發明，但經查花蓮縣府自行提出的花蓮縣水災保全計畫，其中第15頁對疏散避難的定義中就提到可垂直疏散到自家或同樓層2樓以上的安全處所。

林保署給花蓮縣府的緊急通報單中指有可能影響區域，建請花蓮縣府撤離鳳林、萬榮、光復3鄉鎮12村里，以保障居民安全，根本沒有寫到人數。（記者楊媛婷翻攝）

花蓮縣府自行提出的花蓮縣水災保全計畫的第15頁，就寫到「垂直疏散」避難方法。（記者楊媛婷翻攝）

