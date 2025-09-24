為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    爆傅崐萁花蓮勘災「遲到還發表演說」 沈伯洋現場1句話嗆爆

    一同前往勘災的立委沈伯洋當場怒喊：「我們現在先救災可以嗎？」（記者王峻祺攝）

    一同前往勘災的立委沈伯洋當場怒喊：「我們現在先救災可以嗎？」（記者王峻祺攝）

    2025/09/24 14:16

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，水漫光復鄉，截至目前已知14死，還有超過百人失聯。行政院長卓榮泰前往勘災時，認為撤離作業有瑕疵，未料立委傅崐萁當場向他抱怨遭側翼攻擊，還推稱責任在中央。對此，一同前往勘災的立委沈伯洋當場怒喊：「我們現在先救災可以嗎？」事後他也在臉書指出，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任。

    沈伯洋今日在臉書、Threads上發文表示「真的很生氣」，他指出，現在都還有人受困，溪流水位一度又高了起來，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任。他也說，剛剛聽報告得知，目前發生意外的，全部都在強制疏散範圍內，縣政府到底在幹嘛？危機還沒完全解除，又發生事故你要怎麼辦？這是馬上要處理的事情，分秒必爭，「為什麼各單位，從中央到地方，要坐在那邊聽傅崐萁演講？」

    今日卓榮泰前往勘災時，傅崐萁不斷向他抱怨，地方救災已經很辛苦了，但立委吳思瑤、側翼網軍全部跑出來罵，「我們的權責很清楚，是中央政府的。」卓榮泰數度想打斷傅崐萁，但他仍執意要講完，讓一旁的沈伯洋忍不住不滿喊：「我們現在先救災可以嗎？」

    後來卓、傅2人在災害應變中心再起衝突，傅繼續砲轟中央，卓揆打斷表示：「現在首要處理問題，追究責任未來再談！」現場火藥味十足，會議一度中斷。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播