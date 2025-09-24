爆傅崐萁花蓮勘災「遲到還發表演說」 沈伯洋現場1句話嗆爆

一同前往勘災的立委沈伯洋當場怒喊：「我們現在先救災可以嗎？」（記者王峻祺攝）

2025/09/24 14:16

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流，水漫光復鄉，截至目前已知14死，還有超過百人失聯。行政院長卓榮泰前往勘災時，認為撤離作業有瑕疵，未料立委傅崐萁當場向他抱怨遭側翼攻擊，還推稱責任在中央。對此，一同前往勘災的立委沈伯洋當場怒喊：「我們現在先救災可以嗎？」事後他也在臉書指出，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任。

沈伯洋今日在臉書、Threads上發文表示「真的很生氣」，他指出，現在都還有人受困，溪流水位一度又高了起來，傅崐萁遲到就算了，一上來就在發表演說，然後撇清疏散的責任。他也說，剛剛聽報告得知，目前發生意外的，全部都在強制疏散範圍內，縣政府到底在幹嘛？危機還沒完全解除，又發生事故你要怎麼辦？這是馬上要處理的事情，分秒必爭，「為什麼各單位，從中央到地方，要坐在那邊聽傅崐萁演講？」

今日卓榮泰前往勘災時，傅崐萁不斷向他抱怨，地方救災已經很辛苦了，但立委吳思瑤、側翼網軍全部跑出來罵，「我們的權責很清楚，是中央政府的。」卓榮泰數度想打斷傅崐萁，但他仍執意要講完，讓一旁的沈伯洋忍不住不滿喊：「我們現在先救災可以嗎？」

後來卓、傅2人在災害應變中心再起衝突，傅繼續砲轟中央，卓揆打斷表示：「現在首要處理問題，追究責任未來再談！」現場火藥味十足，會議一度中斷。

