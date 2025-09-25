為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    花蓮災情釀政治口水戰 卓伯源稱卓揆應該道歉

    國民黨主席候選人卓伯源。（資料照）

    國民黨主席候選人卓伯源。（資料照）

    2025/09/25 09:42

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人卓伯源今日上午接受廣播節目「千秋萬事」專訪，針對這次花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，造成重大傷亡，他批評中央政府的處理態度令人心寒，行政院長卓榮泰沒有勇於承擔，而是與地方官員互罵，還在前進指揮所因為不高興就拂袖而去，如果他是行政院長，一定會承擔所有責難，「就是要道歉」，不要去責怪花蓮縣政府，如果卓揆願意道歉，反而可以受到肯定，他並批評民進黨因為害怕被追究責任，所以才要把火轉移到花蓮縣立委傅崐萁與花蓮縣政府身上。

    對於國民黨主席朱立倫昨日宣布捐款100萬元，卓伯源說，這是表達國民黨的態度，但作為有長期執政經驗的政黨，有很多政務官與地方首長經驗，朱立倫應該邀集大家匯整寶貴的救災經驗，然後提供給中央政府，他並建議朱立倫一定要邀請前內政部長李鴻源擔任花蓮災難應對小組召集人，召集國民黨智庫與基層官員，提出一套救災與重建的具體計劃，同時召開國際記者會說明，展現國民黨的執政能力以及對人民的關心，要比民進黨政府更強。

    卓伯源表示，這次花蓮縣災情，花蓮縣民與花蓮縣政府都很可憐，不只是要防洪水，還要防口水，他呼籲中央政府不要再噴口水，那些罵人的人，應該把精力投入救災，而且究責並非此時的第一要務，應待降低人民財產損失以及災後重建後，再來進行究責。

    卓伯源認為，這次花蓮縣政府的撤離計劃，分成依親、收容、垂直避難等3個部分，其中最大的問題是垂直避難，有很多老人家、行動不便者都無法做到，而且這次國家級警報失靈，還有很多民眾不願撤離家園，這時候中央政府就應該介入處理，像紅色預警區域絕對應該強制驅離，但畢竟花蓮縣與其他縣市不同，土地很廣，人力又不夠，這時候中央就應該介入，而且堰塞湖問題只有中央政府才有能力處理，他並呼籲花蓮縣長徐榛蔚應該公開呼籲中央介入。

