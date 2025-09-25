政府有責！花蓮未落實強制撤離 勿忘16年前小林村慘痛前車之鑑

馬太鞍堰塞湖潰流，花蓮縣府疑未落實林保署建議的強制撤離措施，造成多人傷亡。（資料照）

2025/09/25 09:48

〔記者黃佳琳／高雄報導〕花蓮縣馬太鞍堰塞湖潰流，大量土水沖進光復鄉市區，但事前林保署就建議強制撤離，花蓮縣府疑未落實，最後造成多人傷亡悲劇；回顧16年前莫拉克颱風來襲，高雄小林村慘遭滅村，死亡逾460人，就是慘痛的前車之鑑，原高雄縣政府被法院認未落實強制撤離，違反公務員應服從監督長官命令的作為，認定地方政府有疏失，判賠國賠3200萬元。

馬太鞍堰塞湖在7月26日形成，因堰塞湖的湖面廣達137公頃，滿水位時水量高達9100萬立方公尺，量體極為龐大，中央立刻召開跨部會小組並分工，林業保育署負責監測，花蓮縣府則負責當地民眾疏散撤離工作，林業保育署更和花蓮縣府人員成立網路通訊群組，以即時告知堰塞湖最新情況，並多次舉行會議。

由於樺加沙颱風外圍環流預計將帶來豪雨，林保署在9月22日上午7時發布紅色警戒，在「馬太鞍溪堰塞湖緊急通報單」中的「通報事項」的第一項，載明「發布紅色警戒，建請花蓮縣災害應變中心立刻執行強制性撤離及應變措施」，第3項中也載明，會對堰塞湖下游的鳳林、萬榮、光復等3鄉鎮12村里民生命安全造成威脅，建請花蓮縣府配合通令三鄉鎮公所依權責聯合啟動強制性撤離工作，並且用醒目紅字標明。

此次馬太鞍堰塞湖溢流造成嚴重傷亡，部分民眾抱怨沒收到撤離通知，外界抨擊花蓮縣府未落實強制撤離作業所致；花蓮縣府雖解釋，有一些鄉親自認自家夠安全，沒有配合撤離措施，這都是個人主觀意志，「縣府不能強拉或處罰」。

但16年前發生在高雄小林村的憾事，小林村民怒告國賠案，高雄高分院更一審時已明白指出，當地方發布紅色警戒時，地方政府得指示撤離強制疏散，但當年小林村長違反命令未執行強制撤離時，上級單位甲仙鄉公所未即時督促執行，原高雄縣府得知此事後，也沒有主動派員協助處理，進行相關即時強制撤離作為，因此認定地方政府有責，判賠國賠3200萬元。

