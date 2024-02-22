中國男偷渡來台「變身」！ 冒充友人身分30年

警方將李男帶往分局偵查隊續辦。（記者劉慶侯翻攝）

2024/02/22 09:37

〔記者劉慶侯／台北報導〕現年64歲的中國籍李姓男子，30多年前偷渡來台打工後旋即失去蹤影，藏匿期間並冒用李姓友人的身分證資料；日前他因手機遺失被警方通知領取，不知友人因案遭通緝的他，竟大剌剌的前往，終於被警方識破身分，將依法遣送返回中國福建。

北市警中正二分局泉州街派出所，是春節連假期間受理民眾拾得的手機，查出登記的失主為李姓男子，於是聯繫對方前來領取。

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李男日前在友人陪同下依指示前往泉州街派出所，但當警方要求提供身分證件比對確認時，李男提供的身分證號經查詢不僅是個通緝犯，國民影像照片也與失主的相貌差異極大。

警方當下詢問李男是否知道自己因案被通緝，及為何本人與照片不符等問題，李男皆支吾其詞、無法回覆。

警方最後帶李男至偵查隊、移民署專勤隊採驗指紋皆未果，也查詢不到對方在台任何資料，後在警方「循循善誘」，加上陪同失主的友人不斷勸說，失主這才願意道出他長達二、三十年的偷渡人生！

李男聯繫在中國的前妻，請對方傳他在中國的證件，經比對無誤後身分才水落石出。李姓男子是福建人，自稱在李前總統時期搭船渡海來台，後因工作結識了一名林姓男子，後經林男同意，開始了「假扮」林男的生活。

李男表示，只有林男知道他是偷渡來台，但對方因案通緝早已失聯，就連陪同的友人聽到這番話，也表示自己完全不知道李男是頂替他人身分的非法偷渡客。

李男業已違反入出國及移民法第74條，故警方依規定將李男上銬逮捕詢問，全案詢後移請台北地方檢察署續辦。

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