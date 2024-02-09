「媽祖託夢指示搭船來台」 中國內蒙古男駕舢舨偷渡起訴

中國籍常姓男子被海巡人員送辦。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

2024/02/09 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕海巡署於去年十月間，在苗栗縣通霄鎮海岸，查獲中國籍內蒙古自治區的常姓男子駕駛動力舢舨偷渡來台；苗栗地方檢察署偵結，依違反入出國及移民法罪嫌將他起訴。常男對於為何翻山越嶺跋涉兩千多公里來台，稱是受媽祖託夢指示來台參拜，而常男遭查獲處鄰近白沙屯拱天宮，讓辦案人員也覺得不可思議。

海巡署中部分署第三岸巡隊去年十月十四日上午接獲民眾報案稱，苗栗縣通霄灣海堤有一艘動力舢舨擱淺於消波塊，附近灘岸則見到常男形跡可疑，盤查後發現他是自中國非法入境的偷渡客，當場逮捕，擱淺舢舨即是他的偷渡工具。

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檢方調查，卅二歲的常男來自中國內蒙古自治區的爾多斯市達拉特旗樹林召鎮，自稱在當地是軟體工程師，去年十月十三日自中國福建省福州市平潭縣觀音漁港，駕駛舢舨往東，偷渡來台。常男一聊起媽祖，就話匣子大開，滔滔不絕。他向辦案人員說，他是夢中受女神之託，要他來台參拜；起初他也不知道這位女神是何方神聖，上網查閱比對後，發現是媽祖。

常男並稱，媽祖指示他要搭船來台，他遂花費約兩萬人民幣，買了一艘動力舢舨，從中國福建省福州市平潭縣觀音漁港出航往東，當天凌晨時抵台登陸，但媽祖又告訴他「還要往南」，他再沿台灣海岸南下，結果舢舨的推進器因絞到漁網失去動力而擱淺。

常男的說詞雖讓人不可置信，但常男被逮處，即鄰近白沙屯拱天宮，辦案人員也覺得不可思議，常男被收押在苗栗看守所後，還會向獄友討香菸來代替線香焚燒拜媽祖。

舢舨推進器絞網失去動力而擱淺。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

中國籍常姓男子駕駛的舢舨在苗栗縣通霄鎮海濱擱淺。（海巡署中部分署第三岸巡隊提供）

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